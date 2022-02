Zamach bombowy w autokarze! Trzech piłkarzy zostało rannych (ZDJĘCIA)

Trzech piłkarzy zostało rannych, po tym, gdy w autokarze drużyny jadącej na mecz w ramach Copa do Nordeste w Brazylii eksplodował ładunek wybuchowy. Poszkodowanymi są zawodnicy zespołu Esporte Clube Bahia.

Najbardziej ucierpiał bramkarz Danilo Fernandes, który został przewieziony do szpitala z obrażeniami twarzy od rozbitego szkła. Kierownictwo klubu wyjaśniło, że do eksplozji doszło w momencie przybycia na stadion Fonte Nova w Salvadorze. Bahia miała zagrać z Sampaio Correa w Copa do Nordeste, turnieju dla drużyn z północno-wschodniej Brazylii.

Klub w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcia uszkodzonych tylnych szyb autobusu i zakrwawionych siedzeń, a także zdjęcia uszkodzonego samochodu, który, jak stwierdzono, został trafiony przypadkowo odłamkiem.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

Bahia to jeden z najpopularniejszych klubów w regionie. Kierownictwo drużyny przystąpiło do meczu, mimo że trzech piłkarzy z powodu odniesionych ran nie było w stanie pomóc kolegom na boisku.

"Drużyna, z godnością i profesjonalizmem, wyjdzie na boisko, aby uhonorować barwy Bahia - mówił tuż przed zawodami trener Guto Ferreira. Klub nie skomentował, kto mógł podłożyć lub rzucić niebezpieczny ładunek.

Ataki na klubowe autobusy nie są w Brazylii niczym niezwykłym, ale doniesienia o bombach rzadko się pojawiają. Kibice często rzucają kamieniami i pociskami w trenerów drużyn, zarówno swoich, jak i rywali.

Wiele czołowych klubów wyraziło solidarność z Bahią w mediach społecznościowych. „To jest nie do przyjęcia. To kryminalne wydarzenie, które wymaga poważnego dochodzenia. Stoimy razem z naszymi kolegami z Bahia” – napisał klub Botafogo.

