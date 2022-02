Zajmujący 123. miejsce w światowym rankingu Vesely sprawił prawdziwą sensację w czwartek, gdy w ćwierćfinale pokonał Novaka Djokovica. Wskutek tej porażki Serb straci w poniedziałek pozycję lidera rankingu na rzecz Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

Zacięty pojedynek 28-letniego Czecha z rozstawionym z "szóstką" Shapovalovem trwał ponad trzy godziny. Vesely odnotował tym samym trzecie z rzędu zwycięstwo nad rywalem z Top20 listy ATP.

"Jak na razie zaliczam tu wymarzony występ. Starałem się po prostu dać z siebie wszystko i mieć z tego tak dużą frajdę, jak to tylko możliwe. Po raz pierwszy grałem w półfinale imprezy o randzie 500 i jedyną metodą było walczyć do ostatniej piłki. Nie spodziewałem się, że tak dobrze pójdzie mi tutaj. Czasem coś się po prostu dzieje i nawet nie wiesz, dlaczego" - podsumował.

Vesely był najniżej notowanym półfinalistą w 30-letniej historii zawodów w Dubaju. Gracz, który w 2015 roku był 35. rakietą świata, w sobotę powalczy o trzeci tytuł w karierze. Z Rublowem zmierzy się po raz pierwszy.

Rozstawiony z numerem drugim Rosjanin również nie miał w piątek łatwego zadania. Pokonał po prawie dwóch i pół godzinach walki Hurkacza (5.) 3:6, 7:5, 7:6 (7-5).

Po swoim czwartkowym zwycięstwie apelował o pokój w związku z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę i podkreślał, że w obecnej sytuacji jego wygrany mecz nie jest ważny. Na Instagramie z kolei zamieścił rysunek dwóch przytulających się postaci w kolorach flag Ukrainy i Rosji. Dzień później poproszony o tradycyjny w przypadku zwycięzcy meczu tenisowego podpis na obiektywie kamery napisał "Nie dla wojny. Proszę".

24-letni gracz z Moskwy w poprzednim tygodniu triumfował w Marsylii i przyznał, że odczuwa już zmęczenie.

"Nie wyobrażałem sobie, że w drugim tygodniu z rzędu mógłbym być w finale. Nie wyobrażałem sobie, jak Stefanos Tsitsipas dwa razy z rzędu triumfował w Marsylii i był w finale w Dubaju. Wydawało mi się to niemożliwe do zrobienia, ale w jakiś sposób sam tego teraz dokonałem. Wciąż sam nie wiem, jak to zrobiłem" - zaznaczył.

