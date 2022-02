Świątek w półfinale pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari (6.) 6:4, 6:3 i awansowała do finału turnieju WTA rangi 1000 na kortach twardych w Dausze (pula nagród 2,33 mln dolarów).

Dotychczas Sakkari była dla Świątek niewygodną rywalką. Polka trzykrotnie mierzyła się z nią w ubiegłym roku i nie zdołała wygrać ani jednego seta.

Z Kontaveit Polka zmierzy się po raz piąty. Bilans jest remisowy, ale to podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego rozstrzygnęła na swoją korzyść dwa ich ostatnie pojedynki, które miały miejsce w poprzednim sezonie. Sama jednak zwróciła uwagę w rozmowie z dziennikarzami, że ostatnia z tych konfrontacji miała miejsce przed imponującą serią siódmej rakiety globu w drugiej części ubiegłego roku. Od września z pięciu kolejnych turniejów, w których Estonka startowała, wygrała aż trzy. Dzięki temu rzutem na taśmę zakwalifikowała się do kończącej sezon imprezy masters - WTA Finals, w której dotarła do finału.

W finale turnieju WTA 20-letnia raszynianka zagra po raz czwarty w karierze, a pierwszy w tym sezonie. W poprzednim roku triumfowała w Adelajdzie i Rzymie, a trzy lata temu przegrała decydujące spotkanie w Lugano. Jej największym sukcesem w karierze pozostaje zwycięstwo w wielkoszlemowym French Open z 2020 roku.

Finał imprezy w Katarze, gdzie w półfinale pięć razy była Agnieszka Radwańska, rozpocznie się o godz. 16:00 czasu polskiego. W puli nagród jest 2,33 mln dolarów. Triumfatorka otrzyma 380 tys., a przegrana w decydującym meczu 224 tys.

Udany występ w Dausze zapewnił Świątek już awans z ósmego co najmniej na szóste miejsce w poniedziałkowym notowaniu klasyfikacji tenisistek. W przypadku zwycięstwa powinna wrócić na czwartą pozycję, jej najwyższą w karierze.

Relacja na żywo finału turnieju WTA w Dausze pomiędzy Świątek a Kontaveit od godziny 16.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP