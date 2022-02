Fortuna 1 Liga: GKS Jastrzębie - ŁKS Łódź. Relacja i wynik na żywo

Nie tak pierwszą część sezonu wyobrażali sobie piłkarze z Jastrzębia-Zdroju. GKS w dotychczasowych 19 meczach zgromadził na swoim koncie zaledwie 13 punktów. Do tej pory tylko dwukrotnie wygrywał. Po raz ostatni tej sztuki dokonał ponad cztery miesiące temu, kiedy pokonał u siebie beniaminika z Polkowic 3:1. Słabe wyniki spowodowały, że drużyna prowadzona przez Grzegorza Kurdziela zamyka ligową tabelę.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 Liga: Stomil Olsztyn zagra dla obywateli Ukrainy potrzebujących pomocy



Noża na gardle nie mają z kolei zawodnicy z Łodzi. Na ten moment plasują się na 10 lokacie w Fortuna 1 Lidze. Z pewnością nie jest to szczy marzeń dla zespołu, który aspiruje, aby powrócić do PKO BP Ekstraklasy. ŁKS ma jednak spore szanse, aby znaleźć się na miejscu barażowym. Do szóstej w tabeli Sandecji Nowy Sącz traci zaledwie dwa punkty.



Po raz ostatni GKS Jastrzębie miał okazję rywalizować z ŁKS-em Łódź w sierpniu poprzedniego roku. Wówczas starcie zakończyło się remisem 2:2. Jak będzie tym razem? Czy gospodarze będą w stanie odnieść trzecie zwycięstwo w sezonie? A może "Rycerze Wiosny" rozpoczną pogoń za "czołówką" ligi?



Relacja i wynik na żywo z meczu GKS Jastrzębie - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o 20:30.