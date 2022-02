Czas na KSW 67. W walce wieczoru najdłużej panujący mistrz organizacji Phil De Fries (20-6, 4 KO, 12 SUB) będzie po raz kolejny bronił tytułu w kategorii ciężkiej. Jego rywalem będzie Darko Stosić (16-4, 10 KO, 1 SUB). Ciekawie zapowiada się również co-main event, w którym Andrzej Grzebyk (18-4, 11 KO, 3 SUB) skrzyżuje rękawice z Adrianem Bartosińskim (11-0, 9 KO). Relacja i wyniki na żywo gali KSW 67: De Fries - Stosić na Polsatsport.pl.