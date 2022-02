PKO BP Ekstraklasa: Górnik Łęczna - Stal Mielec. Relacja i wynik na żywo

Sześć kolejnych spotkań bez porażki (trzy wygrane w grudniu i trzy remisy po wznowieniu rozgrywek) i tylko jedna porażka (z Górnikiem Zabrze 1:2) w ostatnich dziesięciu występach pozwalają na umiarkowany optymizm w walce o zachowanie bytu w ekstraklasie przez zespół z Lubelszczyzny.

Realnej pomocy udziela Górnikowi nie tylko główny sponsor, czyli kopalnia węgla kamiennego Bogdanka, ale także m.in. zarząd województwa, o czym oficjalnie poinformował marszałek Jarosław Stawiarski. Dzięki temu, już po rozpoczęciu wiosennej części ligowych zmagań Górnik mógł dokonać kilku transferów. W ostatnim meczu z Wisłą w Krakowie dobrze zaprezentował się brazylijski obrońca Gerson, a ponadto kadrę zespołu uzupełnili ostatnio Hiszpanie Ruben Lobato oraz Jonathan de Amo, który przechodzi ze Stali Mielec i nie jest wykluczone, że wystąpi już w sobotę przeciwko swoim niedawnym kolegom.

Tym razem trener Górnika będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich piłkarzy, bo nikt nie narzeka na urazy i nikt nie pauzuje za kartki.

"Jonathan przyszedł do nas w specyficznym momencie, kiedy czekają nas mecze co trzy dni i trudno w takim okresie sprawdzić formę i umiejętności zawodnika. Gerson natomiast jest już z nami od obozu w Turcji i z każdym sparingiem i treningiem utwierdzał nas w przekonaniu, że będzie wzmocnieniem naszej drużyny. Jego dyspozycja w meczu z Wisłą potwierdziła, iż jego transfer był dobrą decyzją. Ważne jednak, że teraz mam większe możliwości ustawienia, jesteśmy inną drużyną niż w pierwszej rundzie, inaczej gramy, mamy zgoła odmienną wizję gry. Stal mimo pewnych kłopotów kadrowych jest dobrym i solidnym zespołem, ale my będziemy walczyć o trzy punkty" - podkreślił szkoleniowiec Górnika.

Jedną z ważnych postaci w górniczej obronie jest 38-letni Leandro, Brazylijczyk z polskim paszportem.

"Reprezentowałem barwy Stali Mielec przez dwa lata, ale to nie ma znaczenia, bo kiedy wychodzę na boisko daję z siebie maksimum swoich możliwości. Moim celem jest pomóc drużynie, w której gram i zrobić wszystko, by ta moja drużyna zdobyła w spotkaniu trzy punkty" - deklarował jeden z najstarszych piłkarzy w ekstraklasie.

W rundzie jesiennej w Mielcu Górnik przegrał ze Stalą 0:2. Mecz tych drużyn w 23. kolejce rozegrany zostanie w sobotę o godz. 17.30 w Łęcznej.

BS, PAP