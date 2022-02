PKO BP Ekstraklasa: Nowy zawodnik w Rakowie

Szkuryn jest wychowankiem FK Witebsk, a w 2019 w barwach Eniergietika-BDO Mińsk został królem strzelców białoruskiej ekstraklasy (19 goli w 26 meczach). Ostatnio grał w Dynamie Kijów, wypożyczony z CSKA Moskwa.

ZOBACZ TAKŻE: Lech rozbił Pogoń w 7 minut! "Kolejorz" zmierza po mistrzostwo

Również do częstochowskiego klubu Szkuryn został wypożyczony z CSKA - do końca bieżącego roku, ale z opcją wykupu. "Dołączam do nowego klubu z nadzieją, że będę umiał pomóc drużynie. Chciałbym zdobywać tak dużo bramek, jak to tylko będzie możliwe" - to deklaracja nowego piłkarza wicemistrzów Polski.

W opinii Roberta Grafa, dyrektora sportowego Rakowa, Szkuryn "mimo młodego wieku, to już doświadczony zawodnik. Jego dużymi atutami są skuteczność w wykańczaniu akcji i dobre warunki fizyczne. Nad jego transferem pracowaliśmy kilka ostatnich tygodni i cieszymy się, że udało się w końcu dopiąć wszystkie formalności".

AA, PAP