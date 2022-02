Łukasz Kubot, były lider deblowego rankingu ATP Tour, wróci w marcu na światowe korty po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Wystartuje w turniejach ATP Masters 1000 w Indian Wells i Miami. Przed wylotem do USA Łukasz dołączył do składu Centralnego Klubu Tenisowego Grodzisk Mazowiecki.

Kubot poprzedni mecz w Tourze rozegrał na początku września w wielkoszlemowym US Open. Potem pauzował, a pod koniec grudnia przeszedł operację kolana, a do ATP Tour wystąpił o zamrożenie rankingu, co oznaczało, że nie będzie mógł zagrać w reprezentacji Polski w wyjazdowym meczu Pucharu Davisa z Portugalią (4-5 marca w miejscowości Maia koło Porto).

- Rehabilitacja przebiegła pomyślnie, treningi po dłuższej przerwie również. Przede mną jeszcze kilka dni na zamknięcie cyklu przygotowawczego. Cieszę się, że znowu będę mógł rywalizować w Tourze, bo brakowało mi tego. W Indian Wells zagram w parze z Hubertem Hurkaczem, podobnie jak w ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio. Zobaczymy, jak nam pójdzie, ale liczę na dobry wynik. Jednak najważniejsze jest, żeby mi zdrowie dopisywało - powiedział 39-letni Kubot.



- Wiadomo, że nie jestem już młodym zawodnikiem, a moje ciało regeneruje się już wolniej, niż dawniej. Ale się nie poddaję i wierzę, że stać mnie na dobrą grę i wyniki. Ale też podchodzę do tenisa z trochę większym dystansem, bo w ostatnich latach zacząłem nabierać świadomości, że gdzieś tam się zbliża koniec mojej kariery. Dlatego nie będę robił niczego na siłę. Postaram się grać w tenisa, dopóki będzie mi wciąż sprawiał radość i tak długo, jak pozwoli mi na to zdrowie - dodał.



W piątek, w ostatnim dniu okienka transferowego Polskiego Związku Tenisowego, pozyskaniem w swoje szeregi Kubota pochwalił cię Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki. To kolejne "gorące" polskie nazwisko w składzie ekipy z Kozerek, która wcześniej ściągnęła do siebie m.in. Kamila Majchrzaka, Kacpra Żuka czy deblistę Jana Zielińskiego (wszyscy trzej LOTOS PZT Team).



W czwartek, na konferencji prasowej w Warszawie, ogłosiła podpisanie umowy z Jerzym Janowiczem. Ci zawodnicy m.in. będą reprezentować jej barwy w pierwszym sezonie LOTTO SuperLigi, która wystartuje 29 maja.



- To ważne, że widownia w kraju będzie miała okazję oglądać na żywo mecze z udziałem czołowych polskich tenisistów. Szczególnie ludzie w klubach i miastach, w których nie odbywają się większe turnieje międzynarodowe. Ale też w lidze zagrają zagraniczne gwiazdy. To powinno bardzo ożywić klubowe życie - zauważył Kubot, który jest jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych tenisistów w Tourze.



Ma za sobą udane występy w singlu, m.in. ćwierćfinał Wimbledonu, dwa w finałach imprez ATP Tour i dojście do 41. pozycji na świecie w rankingu. Jednak największe sukcesy odnosi w grze podwójnej.



W niej Kubotowi udało się osiągnąć to, o czym wielu tenisistów może pomarzyć. Był liderem rankingu ATP Tour, dwukrotnie triumfował w Wielkim Szlemie – w Australian Open (2014) i Wimbledonie (2017), a w dorobku ma 27 tytułów w cyklu ATP i jeszcze 21 finałów. We wrześniu 2020 roku urodziła mu się córka, która przewartościowała uporządkowaną karierę tenisową.

Informacja prasowa