Władimir Kliczko z mocnym apelem. "To zmierza do katastrofy. Powstrzymajcie tę wojnę!"

- Zwracam się do całego świata. Zatrzymajcie tę wojnę, którą rozpoczęła Rosja! Dzisiaj cywile zostali zabici rakietami. To się dzieje w sercu Europy. Nie ma czasu czekać. To zmierza to do katastrofy humanitarnej. Musicie powstrzymać rosyjską agresję! Jutro może być za późno - to słowa byłego mistrz świata wagi ciężkiej IBF, WBO, IBO i WBA.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na Ukrainie. Co z Tomaszem Kędziorą? "Jesteśmy gotowi pomóc"

Przypomnijmy, że brat Władimira, inny były wybitny pięściarz Witalij jest merem Kijowa. Bracia biorą czynny udział w obronie Ukrainy przed agresją ze strony wojsk rosyjskich. Kilka dni temu opublikowali wspólny apel do mieszkańców Ukrainy Kijowa.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od czwartku. Od tamtej pory za naszą wschodnią granicą toczą się regularne walki. Cała sytuacja wywołała ogromne oburzenie wśród społeczności międzynarodowej. Rosja najprawdopodobniej zostanie obarczona wieloma sankcjami.