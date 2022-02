Wojna na Ukrainie: Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego wystosował list do IPC

Komitety Paraolimpijskie Litwy, Łotwy, Estonii i Polski wystosowały wspólne oświadczenie do Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) o nałożenie sankcji na Komitety Paraolimpijskie Rosji i Białorusi - bezterminowo lub przynajmniej do końca agresji na Ukrainie. Okazują w nim wsparcie dla narodu ukraińskiego i drużyny paraolimpijskiej oraz kierują apel do Prezydenta IPC Andrew Parsons’a.