W ostatnich dniach sportowcy z Polski, ale i z całego świata wyrażają swoje opinie na temat ataku Rosji na Ukrainę i wojny za naszą wschodnią granicą. Wpis ze zdjęciem opublikował także Bartosz Kurek. - Stop wojnie na Ukrainie - możemy przeczytać na załączonym obrazku.

- Nigdy nie wyobrażałem sobie, że kiedyś w życiu napiszę coś takiego: STOP WOJNIE!!! Co do siatkówki, w tej sytuacji to ostatnie co się liczy, ale nie dla mistrzostw świata w Rosji droga FIVB - napisał wymownie Kurek. FIVB zaplanowała organizację siatkarskich mistrzostw świata w Rosji w dniach 26 sierpnia - 11 września 2022 roku.

Reprezentant Polski od 2020 roku gra w lidze japońskiej, a konkretnie w klubie Wolf Dogs Nagoja.

IM, Polsat Sport