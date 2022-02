W cieniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę toczą się zmagania sportowe. W niedzielne popołudnie dojdzie do finału Pucharu Ligi Angielskiej. W nim ekipa Chelsea zmierzy się z Liverpoolem. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

O Chelsea w ostatnich dniach jest głośno głównie z powodu jej właściciela Romana Abramowicza, który postanowił "oddać" klub ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę. Oligarcha nie jest bowiem mile widziany w Wielkiej Brytanii ze względu na jego koneksje z Władimirem Putinem.

Cały świat, również sportowy, w tym piłkarski solidaryzuje się z Ukrainą. W dobie ukraińsko-rosyjskiej wojny Chelsea postara się wywalczyć kolejne trofeum w tym miesiącu. Przed dwoma tygodniami podopieczni Thomasa Tuchela sięgnęli bowiem po Klubowe Mistrzostwo Świata.

Rywalem "The Blues" w finale Pucharu Ligi Angielskiej jest Liverpool. Oba zespoły mogą zaliczyć do udanych swoje ostatnie mecze w Lidze Mistrzów. Londyńczycy wygrali u siebie z Lille 2:0, natomiast "The Reds" pokonali na wyjeździe w takich samych rozmiarach Inter Mediolan.

Również w Premier League obaj giganci wygrali swoje ostatnie spotkania. Chelsea zwyciężyła w delegacji Crystal Palace 1:0, podczas gdy Liverpool zdeklasował na własnym boisku Leeds 6:0. W tabeli triumfatorzy poprzedniej edycji Champions League są na trzecim miejscu i do drugiego Liverpoolu tracą 10 punktów, mając w zanadrzu jeden mecz do rozegrania więcej.

Oba zespoły grały ze sobą w tym sezonie dwukrotnie w ramach rywalizacji ligowej. W obu przypadkach padł remis. Na Anfield 1:1, a na Stamford Bridge 2:2. Tym razem musimy poznać rozstrzygnięcie.

Relacja i wynik na żywo meczu Chelsea - Liverpool od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.