Federacja i reprezentacja włącza się tym samym w akcję pomocy prowadzoną przez Polski Czerwony Krzyż w Lublinie.

Wolontariusze będą zbierać pieniądze do puszek, a w holu hali Globus przedstawicielom Polskiego Czerwonego Krzyża będzie można przekazać rzeczy pierwszej potrzeby: suchą żywność, środki higieniczne, opatrunkowe oraz pościel, koce, śpiwory.

"Zachęcamy wszystkich kibiców do wzięcia udziału w akcji!" - napisano na stronie PZKosz.

Polacy w pierwszym meczu z Estończykami, w Tallinnie, ulegli rywalom 71:75. Była to ich trzecia porażka w grupie D. W poniedziałek, w 4. kolejce, Biało-Czerwoni muszą wygrać i to większą różnicą punktów niż przegrali, by pozostać w grze o awans do kolejnej fazy eliminacji mistrzostw świata 2023.

MC, PAP