W swoim pierwszym meczu rundy wiosennej GKS Tychy zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Czy któryś z zespołów będzie w stanie zgarnąć pełną pulę punktów? Transmisja meczu GKS Tychy - Podbeskidzie Bielsko-Biała w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

GKS przegrał swoje dwa ostatnie ligowe spotkania. Piłkarze klubu z Tych najpierw musieli uznać wyższość Apklan Resovii Rzeszów (0:1). Następnie lepsi od nich okazali się zawodnicy Miedzi Legnica (0:2). Kibice zespołu GKS mają nadzieję, że w najbliższym starciu ich ulubieńcy zdołają sięgnąć po swoje dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie.

Podbeskidzie swojego ostatniego spotkania na poziomie Fortuna 1 Ligi również nie może zaliczyć do udanych. Zawodnicy ekipy z Bielska-Białej ulegli w meczu z drużyną GKS Katowice (1:2). Warto zaznaczyć, że przed rozpoczęciem rundy wiosennej do drużyny Piotra Jawnego dołączył nowy piłkarz. Zawodnikiem Podbeskidzia został Jeppe Simonsen. To reprezentant Haiti, który ma na swoim koncie ponad 100 rozegranych spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej w Danii.

Ostatni mecz GKS - Podbeskidzie zakończył się bezbramkowym remisem.

Transmisja meczu GKS Tychy - Podbeskidzie Bielsko-Biała w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek od godziny 12:30.