Fortuna 1 Liga: Stadion ŁKS Łódź już z czterema trybunami

Rozbudowa miejskiego stadionu przy al. Unii, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze ŁKS, trwała od sierpnia 2019 roku. Inwestycja za 129 mln zł polegała na dobudowaniu do istniejącej już trybuny trzech pozostałych, dzięki czemu obiekt stanie się w pełni funkcjonalny. Dodatkowo, aby zmniejszyć koszty jego utrzymania, w trybunie północnej powstał biurowiec.

Jak poinformował PAP Paweł Bruger z biura prasowego wykonawcy inwestycji Mirbud SA, rozbudowa obiektu dobiegła właśnie końca.

- Wykonaliśmy już wszystkie główne prace. Obecnie na budowie trwają odbiory techniczne przez zamawiającego. Akceptuje on poszczególne elementy. Trwa usuwanie usterek oraz drobne prace wykończeniowe i porządkowe. Następnym etapem będzie uzyskanie zgody na użytkowanie od Powiatowego Nadzoru Budowlanego oraz odbiory PZPN i służb. Kiedy uzyskamy wszystkie niezbędne zgody, przekażemy obiekt miastu i będzie on gotowy do rozgrywania meczów już przy czterech, a nie jednej trybunie - powiedział.

Firma ma w planach także szereg szkoleń, które pozwolą zapoznać obsługę z funkcjonowaniem stadionu.

- Miastu i klubowi zależy, by już w kwietniu zorganizować pierwsze ligowe spotkanie przy otwartych wszystkich trybunach. Będzie to możliwe jeśli procedury odbiorów i uzyskania pozwoleń przebiegną zgodnie z naszym planem - zaznaczył Bruger.

To oznacza, że oficjalne otwarcie stadionu im. Władysława Króla prawdopodobne może mieć miejsce 23 lub 24 kwietnia, kiedy ŁKS zmierzy się z Chrobrym Głogów. Kolejnym meczem przy al. Unii będą zaś derby Łodzi.

Jak podkreślił, tempo budowy, na której w okresach najbardziej intensywnych prac pracowało ok. 200 robotników, było bardzo szybkie. Obiekt powstał bowiem pół roku przed wyznaczonym w kontrakcie terminem.

Do prac budowlanych użyto ok 12 tys. m sześc. betonu monolitycznego i ok. 3,6 tys. m sześc. gotowego prefabrykatu do montażu. Ponadto na obiekcie wykonawca ułożył ok. 40 km kabli i rur technologicznych.

Cały stadion jest zadaszony i ma 18 027 miejsc siedzących. Na jednej z trybun zamontowany został widoczny od strony parkingu podświetlony herb ŁKS, czyli legendarna przeplatanka oraz nazwa "Stadion Miejski w Łodzi im. Władysława Króla". W narożnikach zainstalowano tablice wyników, a od strony al. Unii powstał budynek z kasami. Kibice będą mogli korzystać z 16 kiosków gastronomicznych. Przewidziano też miejsce na pub i restaurację oraz klubowe muzeum i sklep.

Z kolei w trybunie północnej na najemców czeka biurowiec. Do zagospodarowania jest ponad 3 tys. m kw. przeznaczonych na pomieszczenia biurowe. Dzięki temu życie na stadionie ma toczyć się nie tylko podczas widowisk sportowych, ale każdego dnia.

W Łódzkim Klubie Sportowym liczą, że na pełnym stadionie ŁKS będzie gościł drużyny z ekstraklasy. Obecnie łodzianie walczą o awans do elity, co przed sezonem było celem klubu. Drużyna Hiszpana Kibu Vicuny obecnie zajmuje 7. miejsce w tabeli. W sobotę łodzianie zremisowali 1:1 z przedostatnim GKS Jastrzębie.

Inwestycja miejska kosztowała 129 mln zł. Realizująca ją firma w 2015 roku wybudowała pierwszą część stadionu na historycznych terenach ŁKS. Wówczas za 94 mln zł powstała nowoczesna trybuna na 5,7 tys. miejsc z zapleczem szatniowym i socjalnym oraz boisko. ŁKS rozgrywał przy niej mecze podczas rozbudowy obiektu.

Dokończenie budowy stadionu miejskiego jest ostatnim etapem inwestycji w Centrum Sportu przy al. Unii. W jego skład wchodzi również hala widowiskowo-sportowa Atlas Arena, treningowe boisko piłkarskie oraz mała hala do gier zespołowych na 3 tys. widzów.

MC, PAP