28-letni Poletanovic jest wychowankiem Vojvodiny Nowy Sad. W 2015 roku przeszedł do belgijskiego KAA Gent. Stamtąd był wypożyczany do SV Zulte Waregem i Crvenej Zvezdy Belgrad. Latem 2017 roku przeszedł do rosyjskiego FK Tosno, a rok później trafił do Jagiellonii Białystok. Dwa lata temu w styczniu przeszedł do Rakowa Częstochowa, z którym w ubiegłym roku wywalczył wicemistrzostwo i Puchar Polski. W obecnym sezonie wystąpił w 19 meczach ligowych, w których zdobył jedną bramkę. Jego transfer ma dać trenerowi Jerzemu Brzęczkowi większe pole manewru w drugiej linii.

ZOBACZ TAKŻE: Aleksandar Vuković zadedykował wygraną Cezaremu Kucharskiemu

Poletanovic jest siódmym zawodnikiem sprowadzonym przez Wisłę w tym oknie transferowym i pierwszym pozyskanym z innego klubu ekstraklasy.

"Biała Gwiazda" po piątkowej porażce 1:2 z Legią w Warszawie spadła na przedostatnie miejsce w tabeli. We wtorek zmierzy się w ćwierćfinale Pucharu Polski z Olimpią Grudziądz, a w sobotę w meczu 24. kolejki ekstraklasy zagra z Lechią w Gdańsku.

MC, PAP