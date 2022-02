Joker Świecie - BKS Bostik Bielsko-Biała to jedyny niedzielny mecz Tauron Ligi. Czy gospodynie pokuszą się o trzecie zwycięstwo w sezonie? Relacja i wynik na żywo z meczu Joker Świecie - BKS Bostik Bielsko-Biała od 18:00 na Polsatsport.pl.

W 2022 roku Joker jeszcze nie poznał smaku wygranej. Gospodynie niedzielnego starcia mają na koncie 11 porażek z rzędu! Ostatni raz wygrały 15 listopada 2021 roku z Polskie Przetwory Pałacem Bydgoszcz. Od tego meczu minęło jednak sporo czasu.

W zupełnie innej sytuacji są bielszczanki, które do niedawna legitymowały się serią sześciu kolejnych wygranych! Ta seria została przerwana w starciu z IŁ Capital Legionovią Legionowo w Tauron Lidze. Ostatnio przyszła też porażka w Pucharze Polski z Grotem Budowlanymi Łódź. To oznacza, że obie ekipy powinny przystąpić do niedzielnego meczu głodne wygranej.

Kto okaże się lepszy?

jb, Polsat Sport