Cracovia pozyskała rumuńskiego obrońcę

Virgil Ghita został nowym zawodnikiem Cracovii, z którą związał się umową ważną do 30 czerwca 2026 roku. Rumuńskiego obrońcę pozyskano z Farulu Konstanca i już zgłoszono do rozgrywek ekstraklasy.

23-letni Ghita jest środkowym obrońcą i był trenerowi Jackowi Zielińskiemu potrzebny, gdyż Jakub Jugas doznał kontuzji barku i nie zagra do końca sezonu.

Nowy nabytek Cracovii jest wychowankiem LPS Viitorul Piteszti. Potem przeniósł się do Arges Piteszti, a karierę seniorską kontynuował już w Farulu. Z klubem tym zdobył w 2019 roku Puchar Rumunii. W drużynie z Constanty rozegrał 103 mecze. We wrześniu 2021 roku dostał powołanie do seniorskiej kadry Rumunii, w której rozegrał do tej pory jeden mecz z Liechtensteinem. W tym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach ekstraklasy i zdobył dwie bramki.

- Jeszcze w niedzielę grał w meczu z FCSB w Bukareszcie. Jego drużyna wygrała 2:0, a on strzelił gola. Bardzo go chciałem już grudniu, negocjacje były trudne, cieszymy się że udało się go pozyskać, bo latem byłoby to chyba już niemożliwe - powiedział trener Zieliński.

Nowy nabytek Pasów - Virgil Ghita, z ważnym przesłaniem przy okazji dzisiejszego spotkania. 👇👇#SolidarniZUkrainą 🇺🇦 pic.twitter.com/KGA5QdM2dp — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) February 28, 2022

Ghita jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Cracovię w tym oknie transferom. Wcześniej kontrakt z "Pasami" podpisał ukraiński skrzydłowy Jewhen Konoplanka.

MC, PAP