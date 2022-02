Cumulusy 2021: Znamy laureatów

Statuetki, dyplomy, wyróżnienia i nagrody otrzymali sportowcy, a także laureaci kategorii: szkolenie lotnicze, airshow, pasjonaci, promotor lotnictwa, Cumulus Extreme, foto i wydarzenie/organizator. Wyjątkowe wyróżnienia, czyli statuetki Cumulus Specjalny trafiły do Lotnictwa Policji oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Katarzyny Śmiałek. Unikatowym trofeum w postaci Złotego Cumulusa z Diamentem została uhonorowana legendarna załoga, mistrzowie nad mistrzami, czyli Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz. Nie zabrakło też kontynuacji charytatywnego elementu gali i organizatorzy plebiscytu zadeklarowali, że we współpracy z Lotniskiem Leszno zrealizują marzenie Petro – podopiecznego Fundacji Mam Marzenie, który poleci samolotem podczas tegorocznej edycji Antidotum Airshow Leszno. Co więcej, podczas gali zrodziła się spontaniczna inicjatywa i już niedługo do wylicytowania będzie wyjątkowy lot balonem, a zwycięzca licytacji przeżyje niesamowitą przygodę i wzbije się w powietrze wraz z Miłką Raulin – najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi i jest mistrzynią świata w realizacji marzeń wszelkiego rodzaju oraz Arkadiuszem Iwańskim – pilotem GASPOL Team, Mistrzem Polski i zdobywcą Pucharu Polski, a cała kwota zebrana w ramach tej akcji zostanie przeznaczona na spełnienie marzeń dzieci z Fundacji Mam Marzenie. Szczegóły dotyczące licytacji pojawią się niebawem na stronie internetowej Fundacji Aviatornia - aviatornia.pl.

Wyjątkowo emocjonalny i wzruszający przebieg gali potęgował fakt, iż część laureatów w ostatniej chwili musiała odwołać udział w wydarzeniu ze względu na wezwanie do służby na granicy oraz pozostawanie w gotowości do obrony naszego kraju... Puste miejsca przy stole, pusta scena i brak laureata odbierającego statuetkę – te obrazy przemawiały dobitniej niż tysiące słów, trafiały wprost do głębi serc i zapewne pozostaną w nich na długo...

Laureaci ogólnopolskiego Plebiscytu Lotniczego Cumulusy 2021 to:

Kategoria: SPORT

1. Ewa Wesołowska

2. Sebastian Kawa

3. Leszek Małmyga

4. Arkadiusz Iwański

5. Irena Paczek-Krawczak

6. Klaudia Bułgakow

7. Dariusz Mazur

8. Kraków Wawel

9. Dawid Winczewski

10. Maciej Pospieszyński

Kategoria: SZKOLENIE LOTNICZE – Aeroklub Warszawski

Kategoria: AIRSHOW – ORLEN Grupa Akrobacyjna Żelazny

Kategoria PASJONACI – Dominik Motoła i Magdalena Taczkowska

Kategoria: PROMOTOR LOTNICTWA – Tomasz Kajkowski

Kategoria: CUMULUS EXTREME – Piotr Wilk

Kategoria: FOTO – Jakub Świst

Kategoria: WYDARZENIE/ORGANIZATOR – Arkadiusz Iwański

W skład Kapituły plebiscytu wchodzili: Lidia Kosk, Ewa Jasiuk, Aleksandra Kutz, Miłka Raulin, Łukasz Czepiela, Mateusz Jarecki, Jarosław Paszyn, Marian Kmita, Krzysztof Krawcewicz, Arkadiusz "Maya" Majewski, Leszek Mańkowski, Witold Sokół, Marian Wieczorek i Krzysztof Sondej, a statuetki "Cumulus Specjalny" - wyróżnienie przyznawane tylko i wyłącznie decyzją Kapituły, otrzymali:

Lotnictwo Policji – z okazji jubileuszu 90-lecia oraz nieustanną służbę, pilnowanie porządku publicznego i dbanie o bezpieczeństwo nas wszystkich, a także realizację lotów pod hasłem "Akcja Serce".

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych – za loty w ramach „Akcji Serce” wykonywane przez załogi z baz transportowych, które w każdej chwili, w każdych warunkach były i są gotowe nieść pomoc, które uratowały wiele istnień ludzkich wykonując te nietypowe, lotnicze zadania. Niech ta skromna statuetka będzie symbolicznym, wielkim DZIĘKUJĘ dla Was wszystkich – pilotów, załóg, mechaników, bez których przecież samoloty nie mogłyby funkcjonować, całego działu operacyjnego i zabezpieczającego wykonywanie lotów oraz dowództwa. Dziękujemy, że jesteście!

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – za błyskawiczną i zdecydowaną decyzję oraz działania, dzięki którym najstarsze, najbardziej prestiżowe zawody lotnicze, czyli 64. Puchar Gordona Bennetta po ponad 80 latach ponownie odbyły się w Polsce, a załogi balonów gazowych mogły wystartować do wyścigu z lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.

Katarzyna Śmiałek – każdego dnia udowadnia, że wózek inwalidzki nie jest przeszkodą do tego, aby realizować swoje pasje i marzenia, a wiele ograniczeń i barier generujemy sami w naszych głowach. Kasia skacze ze spadochronem, aktywizuje środowisko osób niepełnosprawnych i organizuje obozy spadochronowe, a do tego od lat, konsekwentnie zdobywa kolejne szczyty Korony Polskich Gór i dokładnie w sobotę 26 lutego 2022 - w dniu gali - na listę „zdobyte” dopisała Wysoką w Pieninach. Gratulujemy!

Unikatowe, prestiżowe statuetki Złoty Cumulus z Diamentem odebrali Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz – mistrzowie nad mistrzami, ikony sportu samolotowego, indywidualni i drużynowi zwycięzcy oraz medaliści najważniejszych zawodów w kraju i na świecie, którzy pomimo trwającej już kilkadziesiąt lat kariery sportowej nadal „pokazują młodym, kto tu rządzi!”.



Polski Komitet Olimpijski, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego byli patronami honorowymi tegorocznych Cumulusów, a Uczelnia Łazarskiego i Polski Klub Lotniczy partnerami merytorycznymi.



Organizacja plebiscytu była możliwa dzięki partnerom, którymi byli: Airport Hotel Okęcie jako gospodarz gali, producent odzieży lotniczej Ide-Fly, Szkoła Spadochronowa Lot G7, Xicorr Watches, Warter Aviation, Noble Wings, Fundacja Nasz Aeroklub, Klinika ArsMedis oraz Webankieta i Oliwier technologie informatyczne – jako partnerzy technologiczni.

W gronie patronów medialnych wydarzenia znaleźli się: Polsat Sport, Rzeczpospolita, Przegląd Lotniczy, dlapilota.pl, Samoloty.pl, aviation24.pl oraz airfighters.pl

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił zespół Goście Cover Band, a w roli konferansjerów wystąpili na dobre już zżyci z lotniczą rodziną Paulina Sykut-Jeżyna i Radek Brzózka.

Składamy wielkie i serdeczne gratulacje laureatom Plebiscytu Cumulusy 2021 oraz dziękujemy patronom, partnerom, członkom Kapituły, a także wszystkim tym, dzięki którym siódma edycja naszego wydarzenia została zrealizowana. Wierzymy, że razem z Wami, wspólnymi siłami zrobimy jeszcze wiele dobrego nie tylko dla lotnictwa, ale przede wszystkim – dla drugiego człowieka.

