El. MŚ koszykarzy: Polska zrewanżowała się Estonii

Polska odniosła pierwsze zwycięstwo i zachowała szanse na awans do drugiej fazy eliminacji mistrzostw świata. Są one jednak minimalne, także dlatego, że w Tallinnie Biało-Czerwoni w piątek przegrali 71:75 i mają niekorzystny bilans meczów z tym rywalem.

Podczas odgrywania hymnów Polacy trzymali w rękach ukraińską flagę, a następnie koszykarze obydwu drużyn stanęli razem trzymając w rękach baner z napisem „Stop the war”. Na trybunach powiewały flagi ukraińskie. W czasie meczu zbierano pieniądze i artykuły pierwszej potrzeby dla Ukraińców walczących z agresją Rosji.

Polacy rozpoczęli lekko zmienioną w porównaniu do pierwszego, piątkowego meczu w Tallinnie piątką z Marcelem Ponitką, Michałem Michalakiem, Michałem Sokołowskim, Aleksandrem Dziewą i Dominikiem Olejniczakiem zamiast Aleksandra Balcerowskiego.

Pierwsze punkty zdobył Michalak rzutem zza linii 6,75 m, ale kolejne już Estończycy, którzy byli skuteczni z dystansu i zdobywali też punkty po błędach Polaków. 21-letni Balcerowski, który wszedł na parkiet zastępując Olejniczka, w niespełna cztery minuty „złapał” trzy faule i trener Igor Milicic posadził go szybko na ławce rezerwowych. W połowie kwarty Biało-Czerwoni przegrywali 5:12, a w 7. minucie 5:17 i sztab szkoleniowy zmuszony był do wzięcia czasu. Po pierwszej kwarcie Polska nadal przegrywała 12:21.

W drugiej sygnał do odrabiania strat dał Jarosław Zyskowski, który zdobył 10 punktów, w tym osiem z rzędu. Pod koszem dobrze spisywał się Olejniczak i Polska w połowie kwarty przegrywała tylko 27:28. Biało-Czerwoni nie potrafili sobie jednak poradzić z zatrzymaniem skrzydłowego Janariego Joesaara, na co dzień grającego w lidze niemieckiej, który na studiach w USA był zawodnikiem Ole Miss Rebels, tak jak polski środkowy Olejniczak. Estończyk był bezbłędny, nie pomylił się w żadnym z czterech rzutów z gry, w tym dwóch zza linii 6,75 m, oraz z wolnych. W sumie zdobył 12 pkt i miał dwa przechwyty. To po jego rzucie i stratach Polaków Estonia prowadziła 33:27 w 16. minucie. Po 20 minutach było 42:38 dla gości.

Całą drugą połowę biało-czerwoni grali agresywnie w obronie i gonili rywali, ale tak jak dobra była defensywa, tak błędy w ataku powodowały, że odrabianie strat szło bardzo powoli. Na 25 sekund przed końcem trzeciej kwarty po rzutach jak zwykle walecznego Ponitki było 55:56, a akcja równo z końcową syreną Michalaka nie przyniosła już punktów Polsce.

Ostatnia kwarta to walka o każdy metr parkietu, piłkę. Pierwsze prowadzenie po długiej przerwie biało-czerwoni objęli w 31. minucie po rzucie Zyskowskiego - 57:56. Znakomicie pod koszem spisywał się Olejczniczak i to po jego akcjach Polska objęła najwyższe prowadzenie w spotkaniu 63:58 w 33. minucie. Gdyby trafił jeszcze dwa podkoszowe rzuty, końcówka byłaby zapewne spokojniejsza.

Tak jak w pierwszej połowie problemy Polakom sprawiał Joesaar, tak w drugiej skuteczny był Maik-Kalev Kotsar. Dwukrotnie trafił za trzy punkty równo z końcową syreną wyznaczającą rywalom czas w ataku. To po jego rzucie Estonia prowadziła 68:65 na niespełna trzy minuty przed końcem.

Remis, a potem prowadzenie dały Polsce akcje Sokołowskiego i na tablicy pojawił się wynik 70:68.

Ostatnie sto sekund obfitowało w zwroty akcji. Blok Olejniczaka, dwie straty Jakuba Schenka i niecelny rzut, praktycznie bez obrony rywali Sokołowskiego za trzy punkty, który mógł dać upragnione pięciopunktowe zwycięstwo. W końcu ofensywny faul Estończyków na niespełna pół sekundy przed syreną. Ostatni rzut Michalaka zza linii 6,75 m też nie wpadł do kosza.

Polacy wygrali walkę pod tablicami 29:27 (w tym elemencie przegrali w Tallinnie 28:46), ale popełnili 21 strat i to była główna przyczyna tego, że nie udało się odrobić wszystkich strat z pierwszego meczu. W ostatnim czerwcowo-lipcowym okienku eliminacji Biało-Czerwoni będą musieli pokonać Izrael i Niemcy, by awansować do kolejnej rundy.