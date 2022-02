Częstochowianie kolejny raz wystąpią w roli "papierowego gospodarza", ponieważ tylko teoretycznie będą mieć atut własnego boiska. A to dlatego, że spotkanie odbędzie się w... Legnicy.

Dla fanów spod Jasnej Góry to już norma, że ich zespół w tym sezonie non stop rozgrywa swoje mecze na wyjazdach. Pojawiają się optymistyczne wieści, jakoby beniaminek miał wrócić do Częstochowy jeszcze w tym roku kalendarzowym, ale w jego drugiej połowie, czyli najprawdopodobniej dopiero w następnym sezonie. Ewenementem jest zatem, że Skra rozegra cały sezon 2021/2022 w delegacji, a jeszcze większym zaskoczeniem jest jej bardzo dobra postawa.

Podopieczni Jakuba Dziółki, mimo gigantycznych problemów z infrastrukturą, są bowiem w środku tabeli i mają aż 10 punktów przewagi nad strefą spadkową. Częstochowianom znacznie bliżej do czołowych lokat, ponieważ do szóstej Arki Gdynia tracą tylko pięć "oczek", a po poniedziałkowej konfrontacji strata może zostać zmniejszona o kolejne trzy.

Łatwo jednak nie będzie, bo Skrze przyjdzie zmierzyć się z Miedzią Legnica, a więc liderem tabeli i głównym kandydatem do awansu. Drużyna z Dolnego Śląska chce jak najszybciej zapewnić sobie promocję do PKO BP Ekstraklasy, co za tym idzie, efektownie rozpocząć zmagania w 2022 roku. Legniczanie mają już pięć punktów przewagi nad drugim Widzewem Łódź, który kilka dni temu przegrał u siebie z Arką Gdynia 2:5. To sprawia, że Miedź może powiększyć dystans nad utytułowanym klubem z centralnej Polski.

Skra końcówkę poprzedniego roku miała nieudaną. W trzech ostatnich meczach zdobyła tylko punkt. Miedź spisał się zgoła odmiennie, wygrywając cztery ostatnie starcia w 2021 roku. W poniedziałek oba zespoły zagrają jednak w pierwszym spotkaniu o stawkę po blisko trzymiesięcznej przerwie, co stanowi duży znak zapytania w kontekście ich dyspozycji.

Obie drużyny rozegrały szereg sparingów, ale jak powszechnie wiadomo - rezultaty w nich osiągane nie są wymierne. Miedź pokonała m.in. Chrobrego Głogów 3:1 oraz KKS Kalisz 4:3, a przegrała z CSKA Sofia 1:2 i zremisowała bezbramkowo z Lechem Poznań. Z kolei Skra zwyciężyła Ruch Chorzów 2:0 i GKS Bełchatów 2:1, zremisowała z Wisłą Płock 2:2 i uległa Odrze Opole 2:3.

W rundzie jesiennej Skra potrafiła sprawić niespodziankę i zremisować w Legnicy 1:1. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu Skra Częstochowa - Miedź Legnica od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.