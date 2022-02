Czy FIFA ulegnie presji środowiska piłkarskiego i wykluczy reprezentację Rosji? A może zostanie przy ustalonych "sankcjach"? To gorący temat, którym żyje niemal każdy kibic futbolu. Również Wojciech Szczęsny zastanawia się nad tym.

Szczęsny zdążył już wypowiedzieć się za pośrednictwem mediów społecznościowych na temat rywalizacji z Rosją. Bramkarz reprezentacji Polski jest zwolennikiem bojkotu. Po sobotnim meczu Serie A, w którym jego Juventus pokonał Empoli 3:2, udzielił wywiadu telewizji DAZN, w którym nie zabrakło mocnych słów.

- Postanowiłem, że nie wystąpię w meczu z Rosją i jestem zadowolony, że moi koledzy z zespołu również podjęli taką decyzję. Jeżeli przegramy walkowerem, zrobimy to z podniesioną głową. Nie obwiniam za to wszystkich Rosjan, bo wiem, że nie wszyscy Rosjanie popierają wojnę. Sądzę, że wszystkie reprezentacje powinny brać z nas przykład. Przekonamy się, czy FIFA ma jaja, aby dać Rosji awans na mundial bez wychodzenia na murawę - powiedział Szczęsny.

Zobacz także: Emocjonalne wyznanie Wojciecha Szczęsnego. "W żyłach mojego syna płynie ukraińska krew"

Przypomnijmy, że dzień po wspomnianej wypowiedzi Szczęsnego, FIFA ogłosiła "sankcje" wobec Rosji, wedle których reprezentacja tego kraju ma występować pod zmienioną nazwą, jako "Football Union of Russia", a także nie może używać flagi i hymnu. Wszystkie spotkania miałaby rozgrywać poza krajem.

To spotkało się z gigantycznym oburzeniem środowiska piłkarskiego na całym świecie, które domaga się wykluczenia Rosji z międzynarodowych rozgrywek z powodu przeprowadzanej inwazji na Ukrainę. FIFA zaznaczyła, że nie wyklucza kolejnych sankcji. W podobnym tonie wypowiada się UEFA, która do tej pory zabrała Rosji prawo do organizacji tegorocznego finału Ligi Mistrzów.

Polski Związki Piłki Nożnej zakomunikował, że Biało-Czerwoni nie zagrają w marcowych barażach z Rosją. W ślad za naszą federacją poszły również te ze Szwecji oraz Czech, a więc potencjalni rywale "Sbornej" w barażu o mundial. Niedługo później federacja angielska także ogłosiła bojkot. Niewykluczone, że inne nacje podejmą takie same działania.