To właśnie po wieloletniej przygodzie z kadrą Biało-Czerwonych, doświadczony były szkoleniowiec PGE Skry Bełchatów związał się z żeńskim potentatem. Wyniki zespołu pod jego wodzą nie były jednak satysfakcjonujące - wedle opinii włodarzy klubu, którzy postanowili przedwcześnie zakończyć współpracę.

- Grupa Azoty Chemik Police kończy współpracę z trenerem Jackiem Nawrockim. Funkcję pierwszego trenera przejmie Marek Mierzwiński. Doświadczony szkoleniowiec pracuje w sztabie naszego klubu od wielu lat. Dziękujemy trenerowi Jackowi Nawrockiemu za czas spędzony w Policach - napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Chemika.

Drużyna z Polic zajmuje drugie miejsce w tabeli Tauron Ligi. Pod wodzą Nawrockiego rozegrała 19 spotkań, w których 15-krotnie wygrywała. Do prowadzącego Developresu Bella Dolina Rzeszów traci trzy punkty. Chemik odpadł już z Ligi Mistrzyń, a także z rozgrywek o Puchar Polski, co miało przelać czarę goryczy i doprowadzić do zwolnienia rutynowanego trenera.