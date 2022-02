Wojna w Ukrainie: Polski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o zerwanie kontarktów z Rosją

Związek Piłki Ręcznej w Polsce w liście do szefa Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) zaznaczył, że nie widzi obecnie opcji wyznaczenia terminu do rozegrania meczów eliminacji mistrzostw Europy kobiet biało-czerwonych z Rosjankami na neutralnym terenie.

W powodu inwazji Rosji na Ukrainę w piątek Komitet Wykonawczy EHF zdecydował m.in. o przełożeniu meczów Polek ze "Sborną", które były zaplanowane na 3 i 6 marca. Ich gospodarzami miały być - odpowiednio - Koszalin i Astrachań. W liście ZPRP do Michaela Wiederera z zadowoleniem przyjęto tę decyzję. Wcześniej polska federacja sama wystąpiła z takim apelem.

"Świadczy to o tym, iż jako europejska federacja piłki ręcznej rozumiecie państwo a przede wszystkim pan jako prezydent, iż w obliczu wielkiej tragedii narodu ukraińskiego nie możemy przymykać oczu na jakikolwiek sposób legitymizowania jakichkolwiek oficjalnych instytucji rosyjskich. Bestialska agresja na Ukrainę oraz ogrom nieszczęść ludności cywilnej, jaki rozgrywa się u polskich granic doświadcza także mieszkańców Polski niosących pomoc wszystkim uchodźcom oraz poszkodowanym działaniami zbrojnymi. Wiedząc także o wsparciu jakiej europejskiej federacji udzielały firmy Rosji, tym bardziej cenimy pańskie zaangażowanie w kwestii nierozgrywania tych spotkań" - zaznaczono.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna w Ukrainie: Oficjalne stanowisko Polskiego Związku Tenisowego

Na podziękowaniach jednak nie poprzestano. ZPRP zaapelował teraz o zerwanie wszelkich kontaktów z rosyjską stroną.

"W obecnej sytuacji Związek Piłki Ręcznej w Polsce nie widzi przestrzeni do wyznaczenia terminu do rozegrania tych meczów na gruncie neutralnym. Popierając pańską ostatnią decyzję wnioskujemy o odwołanie jakichkolwiek kontaktów rodziny handballowej ze strukturami rosyjskimi do czasu ustania działań wojennych oraz wycofania sił agresora z terytorium Ukrainy. Liczymy na podjęcie takiej decyzji w interesie całego handballowego środowiska, aby każdy mógł zawsze powiedzieć, iż przyzwoitość była w tej trudnej chwili naszą wizytówką" - spuentowano.

W piątek EHF zdecydowała także o przełożeniu zaplanowanych na 4 i 5 marca spotkań kwalifikacji ME kobiet pomiędzy Czechami a Ukrainą. Z kolei oba mecze 1. fazy play off mistrzostw świata mężczyzn pomiędzy Finlandią a Ukrainą, wyznaczone na 16 i 20 marca, zostaną rozegrane w pierwszych z krajów. Wówczas ogłoszono też, że w pozostałych zawodach organizowanych przez EHF drużyny narodowe i klubowe z Rosji i Ukrainy będą musiały rozgrywać mecze w roli gospodarza na neutralnych obiektach do odwołania.

W niedzielę z kolei europejska federacja poinformowała o przełożeniu meczów z udziałem kobiecej reprezentacji Białorusi i męskiego klubu z tego kraju. Dotyczy to dwumeczu el. ME z Greczynkami oraz pojedynku Ligi Mistrzów z udziałem Mieszkowa Brześć i macedońskiego zespołu Vardar Skopje.

PN, PAP