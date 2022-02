Zagłębie Lubin ma dwóch nowych piłkarzy. Jeden z nich to reprezentant

28-letni Senegalczyk Cheikhou Dieng i 30-letni reprezentant Wenezueli Jhon Chancellor zostali zawodnikami grającego w piłkarskiej ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin. Pierwszy z nich może grać na boku pomocy, ale też w ataku. Drugi to obrońca.

Dieng urodził się w Senegalu, ale przygodę z piłką rozpoczął w Norwegii w klubie Sandefjord Fotball. Później grał w lidze austriackiej, tureckiej, serbskiej i ponownie austriackiej. Ostatnio występował w Wolfsberger, do którego trafił wiosną 2019 roku i od tamtej pory rozegrał 64 mecze i strzelił 10 goli.

- To bardzo dynamiczny zawodnik. Obserwowaliśmy go podczas kilku spotkań na żywo. Jesteśmy pewni, że da nam kilka opcji w formacji ofensywnej. Cieszymy się, że dołącza do nas zawodnik, który może grać jako skrzydłowy lub napastnik - skomentował na łamach oficjalnej strony klubu z Lubina dyrektor pionu sportowego Piotr Burlikowski.

Chancellor trenować zaczął w Mineros de Guayana, a później był zawodnikiem m.in. Deportivo Lara, a także Anży Machaczkała. W sezonie 2019/20 trafił do Brescia Calcio, w którym rozegrał 63 mecze. W reprezentacji Wenezueli wystąpił 25 razy.

- To doświadczony zawodnik o bardzo dobrych warunkach fizycznych, ograny na arenie międzynarodowej. Przychodzi do nas wzmocnić formację defensywną - przyznał Burlikowski.

Dieng podpisał 2,5-letni kontrakt, a Chancellor złączył się z Zagłębiem kontraktem do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Zagłębie po 23 meczach w tabeli ekstraklasy zajmuje 15. miejsce i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

