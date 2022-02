FIFA postanowiła nie wykluczać Rosji ze swoich rozgrywek. W zamian zdecydowała, że reprezentacja tego kraju będzie występować poza swoim terytorium pod zmienioną nazwą "Football Union of Russia", a także nie będzie mogła używać flagi i hymnu.

Środowisko piłkarskie na całym świecie jest zbulwersowane takim postępowaniem ze strony globalnej organizacji piłkarskiej. Nie inaczej jest w przypadku Bońka.

- Uważam, że jest to decyzja skandaliczna. Nie podpisałbym się pod tym za żadne skarby - napisał wiceprezydent UEFA na Twitterze.

Z racji pełnionej funkcji przez Bońka, wielu kibiców uważa, że były prezes PZPN mógł brać udział w rozmowach z FIFA na temat sankcji wobec Rosji. Ten jednak kategorycznie temu zaprzecza.

- Proszę mnie nie wciągać w jakieś "fifowskie" ruchy, z którymi nie mam nic wspólnego - zaznaczył.

FIFA, podobnie jak UEFA zaznacza, że nie wyklucza dalszych sankcji wobec Rosji i czeka na rozwój wydarzeń. Przypomnijmy, że Europejska Federacja Piłkarska odebrała Sankt Petersburgowi prawo do organizacji tegorocznego finału Ligi Mistrzów. Został on przeniesiony do Paryża.