Brazylijczycy z Szachtara dotarli do Rumunii

"Ewakuacja piłkarzy była możliwa dzięki osobistej pomocy prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina, prezesa ukraińskiej federacji Andrija Pawełki i szefa mołdawskiego związku Leonida Olejniczenki" – poinformował klub z Doniecka, który od kilku już lat - po aneksji Krymu przez Rosję - rozgrywał mecze w roli gospodarza w Kijowie.

W zaatakowanym w czwartek przez Rosję kraju nie ma też już zagranicznych zawodników Dynama Kijów, w tym Tomasza Kędziory, który wrócił do Polski, oraz trzech Brazylijczyków grających w SK Dnipro-1. Piłkarskie organizacje FIFA i UEFA zawiesiły w poniedziałek rosyjskie reprezentacje i kluby we wszystkich rozgrywkach aż do odwołania.

LS, PAP