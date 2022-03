Fortuna 1 Liga: Autokar Podbeskidzia przywiezie uchodźców do Bielska-Białej

"Autokar wyjechał zaopatrzony w zapas napojów, środki higieniczne, artykuły spożywcze, odzież i zabawki. Są to przedmioty zebrane przez bielszczan w punkcie zbiórki zorganizowanej w kawiarni Środek. Wszystko to trafi do ośrodka pomocy dla uchodźców przed rosyjską agresją w Hrubieszowie" - można przeczytać we wtorkowym komunikacie klubowym.

Jak poinformował rzecznik Podbeskidzia Marcin Zarębski: "autokar finansuje partner klubu Grupa Tobi, noclegi zapewnią władze naszego miasta".

🇵🇱🇺🇦🚌 Klubowy autokar wyjechał dziś rano do Hrubieszowa po grupę uchodźców, którzy rozlokowani zostaną w Bielsku-Białej.#solidarnizukraina

💪 To wspólna akcja z naszymi partnerami @UMBielskoBiala, #GrupaTobi, #Mirex, @Alina65059374 Dziękujemy 👏https://t.co/nu19GFIoRR — TS Podbeskidzie S.A. (@TSP_SA) March 1, 2022

Do Bielska-Białej w pierwszym transporcie przyjedzie 60 osób uciekających przed wojną z Ukrainy. Zaplanowany jest jeszcze wyjazd czterech kolejnych autokarów.

Pierwszoligowi piłkarze Podbeskidzia w tabeli zajmują czwarte miejsce z dorobkiem 33 pkt. Najbliższy mecz na swoim stadionie rozegrają w poniedziałek. Rywalem będzie Skra Częstochowa.

