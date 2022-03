Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków to jeden z ćwierćfinałowych meczów Fortuna Pucharu Polski. Czy trzecioligowiec będzie w stanie sprawić niespodziankę? Transmisja meczu Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków w Polsacie Sport i Polsat Box Go.

Olimpia w drodze do ćwierćfinału wyeliminowała jednego przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy. Na własnym stadionie pokonała Wartę Poznań. Potrafiła też ograć inną drużynę z Krakowa - Hutnika. Teraz poprzeczka powędruje wyżej, jednak Wisła ma swoje problemy.



Zobacz także: Czerwona kartka Michala Frydrycha anulowana

- Naszym celem, naszym marzeniem jest dojście do finału. Gramy z przeciwnikiem, który występuje w niższej lidze, ale jest bardzo dobrze zorganizowany. Pokazał już we wcześniejszych rundach, że potrafi wygrywać z drużynami z Ekstraklasy - przekonała się o tym Warta Poznań - powiedział przed spotkaniem Jerzy Brzęczek cytowany przez oficjalną stronę klubu.

"Biała Gwiazda" nie wygrała w tym roku meczu o stawkę. Ostatnie zwycięstwo to 17 grudnia 2021 roku to pokonanie Bruk-Betu Termaliki Nieciecza 3:0. Na ten moment Wisła zajmuje przedostatnie miejsce tabeli Ekstraklasy ze stratą dwóch oczek do bezpiecznej strefy.

Czy przełamie się w Pucharze Polski?

Transmisja meczu Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Początek o godz. 17:50.

jb, Polsat Sport