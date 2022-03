Fortuna Puchar Polski: Pewne zwycięstwo Rakowa w Gdyni

Pierwsza bramka padła w 20. minucie. Na połowie Arki został sfaulowany Deian Sorescu. Przez to sędzia przyznał częstochowianom rzut wolny. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Ivi Lopez. Dośrodkowanie Hiszpana wykorzystał Musiolik, który strzałem głową wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Spotkanie było bardzo dynamiczne. Żadna z ekip nie dominowała na boisku. Obie drużyny cały czas starły się strzelić gola. Arka miała szanse, by doprowadzić do wyrównania. Mimo to do końca pierwszej części starcia widzieliśmy tylko jedno trafienie.

Po przerwie dobrą okazję do podwyższenia wyniku miał Lopez. Piłkarz Rakowa niepewnie przyjął piłkę w polu karnym rywali. Następnie zdecydował się na uderzenie futbolówki zewnętrzną częścią stopy. Nie był jednak w stanie trafić w bramkę.

Drugiego gola tym starciu strzelił Gutkovskis, który na murawie zastąpił Musiolika. Po błędach dwóch defensorów ekipy z Gdyni Łotysz stanął oko w oko z Kacprem Krzepiszem. Napastnik bez problemu pokonał bramkarza finezyjnym strzałem na dalszy słupek. W 66. minucie Raków podwyższył swoje prowadzenie.

Już do ostatniego gwizdka żadna z ekip nie była w stanie przedrzeć się przez defensywę przeciwników. Dzięki temu Raków zwyciężył 2:0 i awansował do półfinału Fortuna Pucharu Polski. Tym samym drużyna spod Jasne Góry przybliżyła się do powtórzenia sukcesu z zeszłego sezonu. Warto bowiem przypomnieć, że w poprzedniej edycji turnieju to właśnie podopieczni Marka Papszuna sięgnęli po trofeum.

Arka Gdynia - Raków Częstochowa 0:2 (0:1)

Bramki: Sebastian Musiolik 20, Vladislavs Gutkovskis 66

Żółte kartki: Arka – Michał Marcjanik, Sebastian Milewski, Christian Aleman, Martin Dobrotka; Raków – Patryk Kun, Deian Sorescu, Igor Sapała.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów: 4820