Olimpia Grudziądz sprawiła ogromną niespodziankę i pokonała w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski Wisłę Kraków. Trzecioligowiec wygrał w rzutach karnych i awansował do półfinału rozgrywek. To historyczne osiągnięcie dla klubu z Grudziądza.

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla gospodarzy. Zagranie ze skrzydła wykorzystał Jakub Bojas. Napastnik Olimpii uwolnił się spod opieki obrońców i umieścił piłkę w siatce. Sędzia upewnił się jeszcze, czy 30-latek nie był na ofsajdzie. Ostatecznie uznał, że bramka została zdobyta prawidłowo i Olimpia już po dwóch minutach gry prowadziła 1:0.

Po stracie gola Wisła dążyła do wyrównania. Podopieczni Jerzego Brzęczka mieli dużo większe posiadanie piłki i oddawali więcej strzałów, lecz nie przynosiło to efektu bramkowego. Najgroźniejszą sytuację "Biała Gwiazda" stworzyła sobie w 31. minucie. Dośrodkowanie z rzutu wolnego zamykał Nikola Kuveljić. Piłka po strzale Serba trafiła jednak w słupek. Do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie trzecioligowca.

Od początku drugiej połowy Wisła ruszyła do ofensywy. To przyniosło pożądany efekt w 57. minucie gry. Szybki atak strzałem po ziemi wykończył wprowadzony z ławki Momo Cisse. Później to Wisła nadal była stroną dominującą, lecz nie była w stanie stwarzać sobie dogodnych sytuacji bramkowych. W końcu stało się jasne, że konieczne będzie rozegranie dogrywki.

Gra w dodatkowym czasie toczona była w bardzo wolnym tempie. Obie ekipy odczuwały już trudy spotkania. Bliżej przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę była Olimpia. W 117. minucie Mikołaj Biegański instynktownie obronił strzał głową Adriana Karankiewicza. Po chwili ten sam piłkarz dobijał, lecz niecelnie. W ostatniej akcji meczu gospodarze również byli bliscy zdobycia bramki, tyle że po rzucie wolnym. W tej sytuacji Wiśle znowu dopisało szczęście. Po upływie doliczonego czasu dogrywki arbiter zarządził konkurs rzutów karnych.

Rzuty karne lepiej strzelali piłkarze Olimpii Grudziądz. Trzecioligowiec sensacyjnie pokonał Wisłę Kraków i awansował do półfinału Fortuna Pucharu Polski.

Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków 1:1 (rz.k. 5-3)

Bramki: Bojas 2 - Cisse 57

Rzuty karne:

1:0 - Warcholak

1:1 - Sadlok

2:1 - Cywiński

2:1 - Skvarka (karny obroniony)

3:1 - Wicki

3:2 - Poletanović

4:2 - Cabrera

4:3 - Fazlagić

5:3 - Zawada