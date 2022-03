Kolarstwo szosowe. Rosjanie i Białorusini na mistrzostwach świata w Australii? Nie wyobrażamy sobie tego!

Organizator kolarskich mistrzostw świata na szosie, które we wrześniu odbędą się w Wollongang w Australii, poinformował, że na obecnym etapie reprezentacje Rosji i Białorusi nie zostaną dopuszczone do startu. To reakcja na rosyjską napaść militarną, również z terytorium Białorusi, na Ukrainę.