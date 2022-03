Euroliga koszykarek: Zmiany par ćwierćfinałowych po wykluczeniu drużyn z Rosji

Po wykluczeniu rosyjskich drużyn z rozgrywek FIBA, w konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę, zmianie uległ zestaw par ćwierćfinałów Euroligi koszykarek. Tym samym tytułu nie obroni UMMC Jekaterynburg, który jako jedyny awansował do play-off z kompletem 14 zwycięstw.

Wykluczenie UMMC (gr. A) i Dynama Kursk (czwarta lokata w gr. B) sprawiło, że nie odbędzie się ćwierćfinałowy pojedynek między tymi ekipami. Tym samym pierwsze miejsce w gr. A przyznano hiszpańskiej Perfumerias Avenida Salamanka, która o półfinał zmierzy się w "derbach" ze Spar Girona. Drugi klub hiszpański był piąty w tabeli grupie B i zastąpił czwarte Dynamo.

Zobacz także: Zagraniczni koszykarze i trenerzy opuszczają rosyjskie kluby

Wszystkie ekipy z gr. A przesunięto o miejsce wyżej, co dało awans do ćwierćfinałów piątemu w fazie zasadniczej TTT Ryga.

W ćwierćfinałach najciekawiej zapowiada się obecnie rywalizacja mistrza Czech ZVZZ USK Praga (10-4), który po zmianach znalazł się na drugim miejscu w gr. A z włoską Familą Schio (trzecie miejsce w gr. B, bilans 8-6).

Nie uległa zmianie kolejność w czołówce w gr. B, w której występował mistrz Polski VBW Arka Gdynia (ostatnie miejsce z bilansem 2-12); na pierwszym miejscu pozostał zespół Fenerbahce Stambuł (11-3).

Rywalizacja w 1/4 finału do dwóch zwycięstw rozpocznie sie 8 marca. Kolejne mecze zaplanowano na 11 i ewentualnie 16 marca. Zwycięzcy awansują do turnieju Final Four, który odbędzie się 8-10 kwietnia (na razie nie jest znany gospodarz).

Zmianie, po wykluczeni drużyn z Rosji, uległa też czwórka ekip "przesuniętych" do Pucharu Europy. Według przepisów miały to być zespoły z miejsce 5-6, ale po decyzji FIBA, znajdą się tam drużyny z miejsc 6, 7, a nawet 8 (gr. A), bo w niej grało UMMC i MBA Moskwa.

Tym samym w PE powalczą Umana Reyer Wenecja, węgierski KSC Szekszard (obydwa z gr. A) oraz Galatasaray Stambuł (gr. B). Będzie w tym gronie także francuski Basket Landes, który zdobył to prawo po rywalizacji w sezonie zasadniczym jako szósta ekipa z gr. B.

Pary ćwierćfinałowe Euroligi: Perfumerias Avenida Salamanka (A1) - Spar Girona (B4) Fenerbahce Safiport Stambuł (B1) - TTT Ryga (A4) ZVVZ USK Praga (A2) - Beretta Famila Schio (B3) Sopron Basket (B2) - BLMA Lattes (A3).

RM, PAP