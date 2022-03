Szansa Górnika na sprawienie w Warszawie niespodzianki nie wynika tylko z marazmu, w jakim w obecnym sezonie pogrążona jest ekipa mistrzów Polski. Podopieczni Kamila Kieresia notują bowiem w ostatnich miesiącach wyraźny progres, a za moment przełamania trzeba uznać grudniowe zwycięstwo "Zielono-czarnych" nad Jagiellonią Białystok (2:1). W dodatku w dwóch ostatnich spotkaniach zeszłego roku łęcznianie przedłużyli dobrą passę, zdobywając komplet punktów z Cracovią (2:0) oraz Zagłębiem Lubin (2:1).

W lutym tego roku również punktowali, aczkolwiek nie tak efektywnie, jak na ostatniej, grudniowej prostej - po trzech remisach z rzędu (1:1 z Wartą Poznań, 1:1 ze Śląskiem Wrocław i 0:0 z Wisłą Kraków), w końcu udało im się wygrać z beniaminkiem z Mielca (2:0). Wyniki te dają w tym momencie łęcznianom 14. lokatę, z dwupunktową przewagą nad rozsiewającą strach po dolnej części tabeli strefą spadkową.

- Przede wszystkim chcemy podtrzymać serię meczów bez porażki. Jeśli to się uda, możliwe że awansujemy do kolejnej rundy. Nie odczuwamy jakiejś większej presji w związku z tym. Jeśli już jest, to działa ona na nas mobilizująco. Podchodzimy do Legii jak do każdego innego rywala – powiedział przed ćwierćfinałem skrzydłowy Górnika Łęczna Michał Goliński.

Faworyta trudno wskazać tym bardziej, że Legia po przerwie zimowej jest nieobliczalna... Po zwycięstwie 3:1 nad Zagłębiem Lubin, podopieczni Aleksandara Vukovicia zanotowali dwie "wtopy" (0:1 z Wartą Poznań i 0:0 z Bruk-Bet Termaliką), po czym przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w doliczonym czasie gry w meczu z Wisłą Kraków (2:1). Atmosfera przy Łazienkowskiej 3 nie należy do najlepszych i raczej trudno sądzić, by miały to zmienić roszady, jakie w ostatnim tygodniu zostały przeprowadzone w zarządzie klubu.

Na korzyść stołecznych będzie jednak przemawiała statystyka - Legia mierzyła się do tej pory z Górnikiem 19 razy i wygrała jedenastokrotnie, 4 razy przegrała i 4 razy zremisowała. Ostatni raz z ekipą z Łęcznej warszawiacy skapitulowali na początku czerwca 2007 roku (Górnik wygrał 2:0). W Pucharze Polski obie drużyny spotkały się 3 lata temu i wówczas to legioniści zwyciężyli 2:0. W obecnym sezonie ligowym wymienione zespoły zagrały 9 września 2021 roku i wówczas beniaminek przegrał 1:3.

Podczas drogi do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski Legia odprawiła z kwitkiem II-ligowe Wigry Suwałki (3:1), III-ligowy Świt Skolwin (skromne 1:0) oraz II-ligowy Motor Lublin (2:1). Z kolei łęcznianie okazali się lepsi od pierwszoligowych: Górnika Polkowice (2:1), Miedzi Legnica (2:2 i 5:4 w rzutach karnych) oraz Korony Kielce (2:1).

Transmisja ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski Legia Warszawa - Górnik Łęczna od godziny 20:35 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.