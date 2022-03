- Zmieniła się cała moja życiowa perspektywa. Ja się tu bawię w strzelanie do jakiejś tarczy, a on przerwał sezon i teraz strzela w obronie swojego miasta. Tak niedawno w Pekinie byliśmy razem na olimpiadzie ciesząc się ze sportowej rywalizacji i walcząc o sekundy i celne niewinne strzały. Teraz mój rywal i kolega znalazł się w sytuacji, gdzie stawką jest życie albo śmierć, a karabin jest prawdziwy. To surrealistyczne - powiedział Norweg kanałowi telewizji NRK.

Stacja uzyskała kontakt z Pidrucznym poprzez Norwega Ole Bjoerna Tetteruda, który jest szefem serwismenów reprezentacji Ukrainy w biathlonie i po decyzji o przerwaniu sezonu przebywa w Norwegii.

- Zdajemy sobie sprawę z tego co się dzieje, lecz jesteśmy gotowi na obronę. Moja obecność tu i teraz jest bezdyskusyjna - powiedział Pidruczny w rozmowie z NRK.

Tetterud dodał, że wszyscy członkowie męskiej reprezentacji zostali powołani do wojska. - Również większość serwismenów, lecz mamy codzienny kontakt telefoniczny. Niestety, kiedy rozmawiamy w tle każdej rozmowy słyszę strzały i wybuchy - stwierdził.

MC, PAP