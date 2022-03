Liga rosyjska zmienia plany. Mecze z maja w marcu

Zwolniony w kalendarzu termin wykorzystały władze klubów RPL, które w środę komunikowały się online.

ZOBACZ TAKŻE: FIFA i UEFA zawiesiły Rosję!

- Podjęto decyzję o przełożeniu meczów 22. kolejki RPL. Z uwagi na to, że rosyjska reprezentacja nie będzie miała marcowego zgrupowania, spotkania ligowe odbędą się zgodnie z pierwotnym planem, w dniach 19-20 marca - powiedział Grigorij Iwanow, prezes Uralu Jekaterynburg.

W grudniu 2021 r. walne zgromadzenie RPL przełożyło mecze 22. rundy mistrzostw kraju z 18-20 marca na 3-5 maja ze względu na udział reprezentacji Rosji w barażach o awans do finałów mundialu 2022. Agresja militarna Rosji na Ukrainę oraz apel MKOl do światowych federacji sportowych zmusiły do działania także FIFA. Jej władze początkowo zabiegały, aby mecz barażowy do finałów mistrzostw świata Rosja - Polska odbył się na neutralnym terenie bez udziału publiczności. FIFA i UEFA 28 lutego ostatecznie zdecydowały się wykluczyć z rywalizacji sportowej reprezentacje i kluby z Rosji. Zwycięzca meczu Rosja - Polska miał 29 marca w finale baraży zagrać z lepszym z zespołów Szwecja - Czechy.

MC, PAP