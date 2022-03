Piłkarze Fiorentiny i Juventusu Turyn tworzą drugą parę półfinałową Pucharu Włoch. Kto zrobi krok w kierunku wielkiego finału? Transmisja meczu Fiorentina - Juventus Turyn w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

W drodze do półfinału Fiorentina wyeliminowała Cosenzę, Benevento, Napoli i Atalantę Bergamo, z kolei Juventus Turyn pokonał Sampdrogię Genua i Sassuolo. W tym sezonie rozegrał dotąd jedno bezpośrednie spotkanie - w listopadzie w Serie A górą była "Stara Dama", wygrywając 1:0.

ZOBACZ TAKŻE: Emocjonalne wyznanie Wojciecha Szczęsnego. "W żyłach mojego syna płynie ukraińska krew"

Mecz zapowiada się jako pojedynek dwóch snajperów - Krzysztofa Piątka i Dusana Vlahovicia. Polak trafił do Florencji właśnie po to, by zastąpić Serba. Obaj w tej edycji Pucharu Włoch zdobyli po trzy bramki.

Rewanż zostanie rozegrany 21 kwietnia.

Transmisja meczu Fiorentina - Juventus Turyn w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go. Początek o godz. 21:00.

MC, Polsat Sport