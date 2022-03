Ukraińscy floreciści przylecieli do Gdańska

Ukraińscy floreciści, którzy w weekend startowali w zawodach Pucharu Świata w Kairze, nie wrócili do ojczyzny, a do Gdańska, gdzie spędzą najbliższy czas. Polska federacja rozpoczęła akcję pomocy szermierzom ukraińskim.

– Wybuch wojny zastał ukraińskich florecistów w Egipcie, gdzie podobnie jak Polacy startowali w zawodach Pucharu Świata. Podjęliśmy natychmiast decyzję, że przyjmiemy ich w Polsce i na razie zostali zakwaterowani w Gdańskiej Szkole Floretu – poinformował PAP dyrektor sportowy Polskiego Związku Szermierczego Ryszard Sobczak.

Przebywa on aktualnie w Nowym Sadzie, gdzie w środę kończą się trwające od piątku mistrzostwa Europy juniorów, a w czwartek zaczyna się impreza tej samej rangi dla kadetów.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami ukraińskiej ekipy w Serbii i władzami federacji. Na pewno część kadry, która startuje w ME, też przyjedzie do Polski – dodał Sobczak.

Jak wskazał, związek jest też w kontakcie ministrem młodzieży i sportu Ukrainy Wadimem Guttsaitem, w przeszłości szermierzem.

– Jesteśmy otwarci i gotowi do wszelkiej pomocy czy to dla całych grup, czy nawet pojedynczych zawodników. Zgłaszają się do nas chętni do przyjęcia ukraińskich szermierzy w Polsce. Będziemy to systematycznie organizować – dodał Sobczak.

PZS w komunikacie przypomniał, że współpraca obu federacji zarówno na szczeblu sportowym, jak i dyplomatycznym trwa od dawna, czego wyrazem był fakt, że na ostatnim Kongresie Europejskiej Konfederacji Szermierczej Polska otrzymała pełnomocnictwo od Ukrainy do głosowania w jej imieniu.

Polska federacja zdecydowała, że biało-czerwoni w trwających w Nowym Sadzie mistrzostwach Europy juniorów i kadetów nie będą walczyć z Rosjanami.

– Do takiej sytuacji nie doszło i już nie dojdzie, bo rosyjska ekipa, widząc że nie ma chętnych do rywalizacji z nią, wycofała się z zawodów" – zaznaczył Sobczak.

RM, PAP