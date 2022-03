Około 300 godzin transmisji z igrzysk paraolimpijskich w Telewizji Polsat

Umowa podpisana przez Telewizję Polsat na początku lutego obejmuje tegoroczne zimowe igrzyska paraolimpijskie w Pekinie oraz letnią edycję, która w 2024 roku odbędzie się w Paryżu. Polsat obsługę medialną obydwu wydarzeń traktuje niezwykle prestiżowo i zapewni im maksymalną możliwą ekspozycję w niespotykanej dotąd skali.



- Sport to jeden ze strategicznych produktów Telewizji Polsat. Wielkie imprezy, takie jak paraigrzyska pokazujemy w kilku kanałach oraz internecie, dzięki czemu wszystkie konkurencje trafiają do widza jednocześnie i on sam wybiera to, co go interesuje - Stanisław Janowski, Prezes Telewizji Polsat.

Każdego dnia igrzysk rywalizacja paraolimpijczyków w Pekinie rozpoczynać się będzie około godziny 2:00 w nocy polskiego czasu i trwać będzie do godzin popołudniowych. Zawody we wszystkich konkurencjach transmitowane będą w sześciu kanałach z rodziny Polsatu Sport. Najatrakcyjniejsze pozycje, takie jak np. Ceremonia Otwarcia, dodatkowo pokaże także Super Polsat, który dzięki dostępności w naziemnej telewizji cyfrowej może być obecny w każdym domu. Transmisje z Pekinu oglądać będzie można także w portalu Polsatsport.pl, który już teraz szeroko informuje o imprezie. Ponadto każdy dzień zmagań sportowych kończyć się będzie godzinnym programem podsumowującym najważniejsze wydarzenia. Przy mikrofonach komentatorskich oprócz dziennikarzy Polsatu Sport pracować będą eksperci, specjalizujący się w tematyce paraolimpizmu. Telewizja Polsat zadbała także o udogodnienia dla widzów z niepełnosprawnością, takie jak np. audiodeskprycja.

- Paraolimpijczycy to wyjątkowi ludzie, których rodzimi kibice jeszcze nigdy nie mogli oglądać w tak ogromnym wymiarze czasowym. Redakcja sportowa Polsatu dołoży wszelkich starań, by ogień paraolimpijskiego znicza zapłonął z pełną siłą i dotarł do każdego polskiego domu. Szczególną uwagę będziemy przywiązywać do poczynań Biało-Czerwonych, ale całe paraigrzyska to dla nas święto sportu, które szczelnie wypełni ramówki naszych kanałów w pierwszej połowie marca - Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.



Na zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Pekinie sportowcy będą walczyć w 6 dyscyplinach: parahokeju na lodzie, parabiathlonie, paranarciarstwie alpejskim, paranarciarstwie klasycznym, parasnowboardzie oraz paracurlingu. Reprezentacja Polski na zawody w stolicy Chin liczy jedenaście osób. Chorążymi Biało-Czerwonych będą Iweta Faron (paranarciarstwo biegowe i parabiathlon, dotychczas 1 występ paraolimpijski) oraz Andrzej Szczęsny (paranarciarstwo alpejskie, dotychczas 3 występy paraolimpijskie). Polscy paraolimpijczycy na igrzyskach startują od 1972 roku. W tym czasie Biało-Czerwoni zdobyli 799 medali, w tym 45 właśnie na igrzyskach zimowych.



- Kiedy dowiedziałem się, że Polsat będzie transmitował igrzyska paraolimpijskie w Pekinie i w Paryżu, przypomniały mi się słowa, które kiedyś usłyszałem od pana Zygmunta Solorza, że dopóki się ludziom czegoś nie pokaże, to nie wiedzą, że to jest. Pomyślałem, że nie rzucał słów na wiatr i teraz postanowił pokazać w swojej telewizji sport paraolimpijski jako coś, co jest motywujące dla innych, pokazuje możliwości rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami we współczesnym świecie i udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Wejście sportu paraolimpijskiego do mediów komercyjnych odczytuję jako dobry znak świadczący o wysokiej atrakcyjności oraz szansę na większe zainteresowanie partnerów i sponsorów - Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Skład Reprezentacji Polski na zimowe igrzyska paraolimpijskie w Pekinie:



Paranarciarstwo alpejskie:

Andrzej Szczęsny (Start Bielsko-Biała) oraz Igor Sikorski (Start Bielsko-Biała) (zdobywca jedynego polskiego medalu na zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Pjongczangu i aktualny wicemistrz świata w slalomie gigancie).



Parabiathlon i Paranarciarstwo biegowe:

Iweta Faron (KS Obidowiec Obidowa), Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim (PK Popdkarpacie), Paweł Gil z przewodnikiem Michałem Lańdą (PK Podkarpacie Przemyśl), Aneta Górska z przewodniczką Catherine Spierenburg (UKS Laski).

Monika Kukla (AZS AWF Kraków), Krzysztof Plewa (Veloactiv Kraków), Paweł Nowicki z przewodnikiem Janem Kobryniem (UKS Laski) oraz Witold Skupień (aktualny wicemistrz świata) z klubu KS Obidowiec Obidowa.

Parasnowboard:

Wojciech Taraba (AZS AWF Kraków).

