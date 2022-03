Szymański należy do liderów Dynama Moskwa. Jeszcze do niedawna Rosjanie liczyli, że jeśli mieliby się rozstać z Polakiem, to tylko i wyłącznie sprzedając go z zyskiem. Czy Szymański rozwiąże kontrakt?

- Znam sytuację, wiem co dzieje się w Ukrainie. W obliczu obowiązujących przepisów FIFA nie mamy jednak narzędzi, żeby rozwiązać umowę. Jedyna opcja to rozstanie za porozumieniem stron, a Dynamo nie będzie chciało oddać Sebastiana, bo to najbardziej wartościowy piłkarz klubu pod względem sportowym i finansowym - powiedział Mariusz Piekarski, agent piłkarza, w rozmowie z Radiem dla Ciebie.

Tymczasem kontrakt z FK Krasnodar chce rozwiązać Grzegorz Krychowiak. Z tego klubu odszedł już trener Daniel Farke. W międzyczasie z Dynamem Moskwa rozstał się pracujący tam jako asystent Andrij Woronin, natomiast z Lokomotiwem Moskwa - trener Markus Gisdol.

Szymański występuje w Rosji od 2019 roku. W barwach Dynama Moskwa rozegrał do tej pory 73 spotkania, w których strzelił osiem goli. Serwis transfermarkt.de wycenia go obecnie na 13 mln euro.