Znamy gospodarza turnieju finałowego Euroligi koszykarek

Oprócz zespołu utytułowanej trenerki Natalii Hejkovej (jest w Galerii Sław FIBA od 2019 r.) w Final Four zagrają tureckie zespoły: Fenerbahce Alagoz Stambuł, który wyeliminował obrońcę trofeum Sopron Basket i CBK Mersin Yenisehir oraz Famila Beretta Schio.

Klub z okolic Wenecji jest pierwszym włoskim zespołem w Final Four od 2002 r. (wówczas grała BC Parma). Mersin i Famila to debiutanci w tej rywalizacji.

Spośród uczestników tylko ZVVZ USK ma w dorobku mistrzostwo Euroligi - drużyna Hejkovej wywalczyła je w 2015 roku, gdy również Final Four odbył się w Pradze.

Fenerbahce w elicie znalazł się trzeci raz z rzędu i będzie walczył w półfinale o piąty w historii awans do wielkiego finału, w którym nie udało mu się jeszcze zwyciężyć (2013, 2014, 2017 i 2022).

W półfinałach w Kralovka Arena mistrz Czech zmierzy się z CBK Mersin, a Fenerbahce - prowadzone przez Serbkę Marinę Maljkovic, córkę słynnego szkoleniowca Bozidara Maljkovica - z Familą Greka Georgiosa Dikeiaolakosa, byłego trenera zespołu z Polkowic.

Fenerbahce to jedyna drużyna, która do Final Four awansowała już po dwóch meczach. W pozostałych parach 1/4 finału rywalizacje zakończyły się wynikami 2-1.

