Lepiej eliminacje do Euro 2024 zaczęli Turcy. Zespół prowadzony przez Stefana Kuntza wygrał w pierwszej kolejce na wyjeździe z Armenią 2:1. Turcy potwierdzili, że ostatnie miesiące są dla nich udane. Poprzedni rok zakończyli dwoma zwycięstwami w meczach towarzyskich, a jesienią awansowali do dywizji B Ligi Narodów.

Chorwaci w pierwszym meczu eliminacyjnym byli bardzo bliscy zwycięstwa. Długo prowadzili z Walią po golu Andreja Kramaricia. Bramkę stracili w doliczonym czasie gry. Zespół prowadzony przez Zlatko Dalicia brał udział w ostatnich mistrzostwach świata. Zdobył tam brązowy medal po zwycięstwie w meczu o trzecie miejsce z Marokiem.

Ostatni mecz obu ekip dostarczył wielu bramek i emocji. Miał on miejsce 11 listopada 2020 roku. W meczu towarzyskim rozegranym w Stambule Turcy zremisowali z Chorwatami 3:3. Do tej pory doszło do dziesięciu starć między tymi zespołami. Dwa razy wygrali Turcy, trzy razy Chorwaci i pięć razy padł remis.

Turcja, a także Chorwacja występują w grupie D eliminacji Euro 2024. Są w niej też Walia, Łotwa i Armenia.

Relacja i wynik na żywo meczu Turcja - Chorwacja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

PSZ, Polsat Sport