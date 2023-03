- To dla nas specjalny i piękny czas, czujemy wiele miłości od kibiców - powiedział Messi na poświęconej mu uroczystości.

- To był czas, by mistrzostwa świata znów wygrała drużyna z Ameryki Południowej - dodał kapitan reprezentacji Argentyny, którą poprowadził do zwycięstwa w ubiegłorocznym mundialu w Katarze.

35-letni Messi był głównym bohaterem piątkowego meczu towarzyskiego z Panamą. W 89. minucie ustalił wynik spotkania na 2:0. Zdobył tym samym 99. gola w drużynie narodowej i 800. w całej karierze. Piłkarz PSG potrzebował na to 1017 oficjalnych występów. Drużyna trenera Lionela Scaloniego następny towarzyski mecz rozegra we wtorek z Curacao w mieście Santiago del Estero.

MC, PAP