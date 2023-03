Dwa awanse jednego dnia! Reprezentacje Polski jadą na mistrzostwa Europy!

Piłkarskie reprezentacja Polski do lat 19 i 17 awansowały na mistrzostwa Europy. Starsi kadrowicze zremisowali we wtorek z Serbią 2:2, młodsi zaś rozbili Słowację 5:0.

Polacy w trzech meczach zgromadzili 5 punktów i zajęli 1. miejsce w swojej grupie. Drugą rundę eliminacji zaczęli od remisu 1:1 z Izraelem, następnie wygrali 3:0 z Łotwą. We wtorek podzielili się punktami z Serbią. W tym spotkaniu reprezentację poprowadził Marek Kasprzyk, który zastąpił zawieszonego za czerwoną kartkę Marcina Brosza.

Pierwsza runda eliminacji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Polacy wygrali wtedy grupę z Włochami, Estonią oraz Bośnią i Hercegowiną. Finały Euro U-19 odbędą się w dniach 3-16 lipca, a gospodarzem będzie Malta. Biało-czerwoni do turnieju finałowego awansowali po raz pierwszy od 2006 roku. Losowanie grup ME U-19 odbędzie się 19 kwietnia.

Kilka godzin po sukcesie kadry do lat 19, na mistrzostwa Europy awansowali również ich koledzy z reprezentacji U-17. Polacy rozbili Słowację 5:0 i zajęli 2. miejsce w swojej grupie (za Portugalią, przed Czechami i Słowacją). To oznacza awans do turnieju głównego, który odbędzie się w dniach 17 maja - 2 czerwca. Gospodarzem będą Węgrzy.

JEDZIEMY NA EURO U-19! 😍 pic.twitter.com/e0Cfmck2Ko — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 28, 2023

Polska U-19 - Serbia U-19 2:2 (0:1)

Bramki: Simić 77 (s), Matyjewicz 87 - Petković 32 (k), Mimović 59

Polska: Oliwier Zych - Dawid Bugaj (46, Igor Strzałek), Wiktor Matyjewicz, Miłosz Matysik (85, Alex Da Graça Marques), Igor Drapiński, Miłosz Brzozowski (69, Jakub Lewicki) - Maximillian Oyedele, Antoni Kozubal (46, Levis Pitan), Kacper Urbański - Jordan Majchrzak (69, Szczepan Mucha), Tomasz Pieńko.

Serbia: Dimitrije Stevanović - Vukašin Đurđević, Nikola Miličić, Stefan Leković - Lukijan Abadžija (88, Mihajlo Milosavić), Uroš Miladinović (75, Jan-Carlo Simić), Janko Jevremović (45, Mateja Stjepanović), Mihajlo Petković, Ognjen Mimović - Jovan Mijatović, Jovan Milošević.

Żółte kartki: Matyjewicz - Jevremović, Petković, Miladinović, Mijatović, Đurđević

Czerwona kartka: Petković (43, Serbia, za drugą żółtą).

Polska U-17 - Słowacja U-17 5:0 (3:0)

Bramki: Huras 42, Tomczyk 45, Rejczyk 45, Mikołajewski 77, Kolanko 90

Polska: Miłosz Piekutowski - Nico Adamczyk, Igor Orlikowski, Jakub Krzyżanowski - Krzysztof Kolanko, Maksymilian Sznaucner (55, Igor Brzyski), Filip Rejczyk (66, Szymon Kądziołka), Karol Borys (55, Mateusz Skoczylas), Filip Wolski (72, Krzysztof Kurowski) - Oskar Tomczyk, Mike Huras (72, Daniel Mikołajewski).

Słowacja: Alex Húdok - Alex Dovičák, Adam Baláž, Pavol Kuťka, Nicolas Sagan (82, Matej Bukovčan) - Bastian Patzak (46, Jakub Ragan), Šimon Faško, Tomáš Jurišta (61, Róbert Petruška), Samuel Šarudi (74, Rastislav Korba), Samuel Dikoš (46, Nino Žiga) - Boris Rusnák.

Żółte kartki: Sznaucner - Faško, Žiga

IM, Polsat Sport