Czas na decydujące starcia w TAURON Lidze! Tym razem we wtorkowy wieczór przeniesiemy się do Kalisz, gdzie ostatni mecz w fazie zasadniczej podopieczne Marcina Widery rozegrają z MOYA Radomką Lotnisko Radom. Podopieczne Błażeja Krzyształowicza zajmują dziesiąte miejsce w tabeli i nie mają już nic do stracenia. Z pewnością jednak chciałaby zakończyć fazę zasadniczą dobrym meczem, a jak wiadomo z takim zespołem gra się bardzo trudno.

Energa MKS Kalisz z kolei w ostatniej kolejce przegrała z Developresem BELLA DOLINA Rzeszów, ale jak przyznała zawodniczka kaliskiej ekipy Karolina Drużkowska, rywalki postawiły im trudne zadanie.



- Mecz był trudny, rywalki mocno nam się postawiły i wiedziałyśmy, że będzie nam się ciężko grało. Nie udało się wygrać chociażby seta i oczywiście nie jest to dla nas wymarzona sytuacja, ale mamy nadzieję, że takie mecze zaprocentują w przyszłości. Zabrakło nam przełamania, czyli zwycięskich akcji, które pomogłyby nam trochę zrobić przewagę - mówiła Drużkowska.



Czy tym razem kaliszanki nawiążą znacznie bardziej wyrównaną rywalizację? Przekonamy się już we wtorkowy wieczór.



Relacja i wynik na żywo meczu Energa MKS Kalisz - MOYA Radomka Lotnisko Radom od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport