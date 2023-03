TAURON Liga: Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja i wynik na żywo

Czas na siatkarskie Derby Łodzi, w których Grot Budowlani podejmą ŁKS Commercecon. Obie ekipy powoli szykują się do fazy play-off i będą rywalizować o najwyższe miejsca w tym sezonie, ale zdecydowanym faworytem będą siatkarki ŁKS-u, które dopiero w ostatniej kolejce przegrały... pierwszy mecz tego sezonu.



Mowa o sobotnim spotkaniu z Chemikiem Police, w którym łodzianki uległy ekipie z północy po pięciosetowym boju. Porażka zawsze jest bolesna, zwłaszcza gdy przychodzi nagle po prawie pół roku rozgrywek, wobec czego ŁKS z pewnością nie odpuści rywalowi zza miedzy i zagra ze swoimi rywalkami żądny zwycięstwa.

Budowlani Łódź z kolei przeplatają zwycięstwa z porażkami. Dobrze stan rzeczy obrazuje bilans 9 zwycięstw i 10 porażek w tym sezonie, a jeszcze lepiej tę tezę uzasadniają ostatnie spotkania łodzianek. Po zwycięstwie nad MKS-em Kalisz (3:0) przyszła szybka porażka z zespołem z Bydgoszczy (0:3), po której nastąpiła wygrana 3:1 z Volley Wrocław. W przedostatniej kolejce Budowlane przyjęły u siebie Developres, który wrócił do Rzeszowa z punktami, ale już w ostatnim spotkaniu punkty łodziankom oddał za to beniaminek z Tarnowa. Ta zaskakująca regularność wskazuje na to, że tym razem trzy punkty powędrują do ŁKS-u, ale jak dobrze wiedzą siatkarscy kibice piękno sportu polega na jego nieprzewidywalności, zatem nigdy nie należy skreślać rywala przed ostatnim gwizdkiem arbitra.



