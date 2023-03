Doświadczony siatkarz podjął decyzję! Wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Tomasz Kowalski to kolejny zawodnik, który zagra w drużynie Exact Systems Norwid Częstochowa w następnym sezonie. – Mam nadzieję, że to co po części "zabrałem" jako zawodnik AZS-u, będę mógł oddać częstochowskiej siatkówce grając razem z Norwidem – powiedział doświadczony rozgrywający.

Obecny sezon jest dla Tomasza Kowalskiego trzecim w barwach zespołu Exact Systems Norwid Częstochowa. Rozgrywający w sezonie Tauron 1. Ligi 2022/23 jest jednym z liderów zespołu, który odpowiada za kreowanie gry błękitno-granatowych. Został wyróżniony trzykrotnie statuetką najlepszego siatkarza meczu i zdobył łącznie 71 punktów.

– Powoli kończy się mój trzeci sezon w Norwidzie Częstochowa, dlatego zadowolony jestem, że to nie jest jeszcze koniec naszej współpracy. Niezwykłą satysfakcję mam jak ten zespół, jak i cały Klub rośnie z każdym rokiem. Choć wiem jak ciężkie zadanie stoi przed nami, to mam nadzieję, że to co po części "zabrałem" jako zawodnik AZS-u, będę mógł oddać częstochowskiej siatkówce grając razem z Norwidem. Bardzo dziękuję za zaufanie, które tu otrzymałem, mam również nadzieję godnie reprezentować Klub przez kolejne dwa lata. Do zobaczenia w fazie play off w Częstochowie! – powiedział.





Tomasz Kowalski ma 31 lat. Przez osiem sezonów rywalizował na boiskach PlusLigi (2010–12 Asseco Resovia, 2014–15, 2018–19 MKS Będzin, 2015–17 AZS Częstochowa, 2017–18 Stocznia Szczecin, 2019–20 Indykpol AZS Olsztyn).

Rozgrywający jest drugim siatkarzem, który w ostatnich dniach zdecydował się na dłużej związać swoją dalszą karierę siatkarską z częstochowskim Norwidem. Przed kilkoma dniami klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z kapitanem Rafałem Sobańskim.

RM, Polsat Sport