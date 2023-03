Marta Ćwiertniewicz: Wydaje się, że sezon 2022/2023 dla Jastrzębskiego Węgla był do tej pory sielanką, ponieważ nie mieliście jeszcze takiego rywala, który mógłby wam poważnie zagrozić. Jednak tu w Ankarze prawdopodobnie się to zmieni. Czy tego właśnie się spodziewasz?

Jakub Popiwczak: Na pewno tak, jak na razie idzie jak z płatka. To też nie jest dobre, jak pewne rzeczy przychodzą z łatwością. Jednak teraz tak nie będzie, szykujemy się tu na wojnę i bardzo trudny mecz. Wiemy jak wyglądało spotkanie z Zawierciem. Było mnóstwo emocji, atmosfera była gorąca i na pewno nie było łatwo.

Wiemy, że w 2014 roku graliście półfinał z Ankarą, wtedy to oni okazali się lepsi. Czy nadal jest w was taka dodatkowa chęć rewanżu za tamto spotkanie?

To akurat we mnie nie siedzi, ale chcemy udowodnić, że jesteśmy wielkim zespołem i potrafimy rywalizować skutecznie na tym poziomie. Jesteśmy grupą, która jest w stanie wygrywać finał Ligi Mistrzów. Liczę, że jutro zrobimy do tego pierwszy krok.

Czego najbardziej obawiacie się ze strony swoich rywali?

Oglądaliśmy i analizowaliśmy ich sposób gry. Jednak patrząc na wideo, cały czas miałem z tyłu głowy, jak Nimir atakuje. To zdecydowanie ich najlepszy zawodnik i z jego strony prawdopodobnie będzie iść największe zagrożenie. Jednak cały zespół jest niebezpieczny, to nie przypadek, że są na tym etapie rozgrywek.

Jakie emocje są w tobie przed tym spotkaniem i co przeczuwasz?

Przez ostatnie lata Liga Mistrzów kojarzy mi się bardzo dobrze. Wyjątkiem był ostatni rok i pojedynek z ZAKSĄ. Jednak mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej. Liczę, że wygramy i będzie, co świętować.