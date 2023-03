Kamil Semeniuk w środę 29 marca 2023 roku wrócił do Kędzierzyna-Koźla. Zespół Sir Safety Susa Perugia, którego zawodnikiem jest 27-letni siatkarz, przyjechał do polskiego miasta na mecz Ligi Mistrzów.

Semeniuk grając z ZAKSIE, odnosił największe siatkarskie sukcesy. Dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, triumfował w Pucharze Polski, a także sięgnął po mistrzostwo Polski. Mimo to polski zawodnik w 2022 roku postanowił przenieść się do zespołu Sir Safety Susa Perugia. Warto przypomnieć, że w tym włoskim zespole występuje także inny reprezentant Polski - Wilfredo Leon.

Włoska ekipa z Polakami w składzie zdominowała rozgrywki ligowe na Półwyspie Apeniński. Perugia w fazie zasadniczej SuperLegi nie przegrała ani jednego meczu, zatem nic dziwnego, że zajęła pierwsze miejsce w tabeli.

Na powrót Semeniuka do Kędzierzyna-Koźla kibice ZAKSY musieli trochę poczekać. Mimo to przyjmujący ponownie wystąpił w hali miasta z województwa opolskiego 29 marca 2023 roku. Wtedy Perugia przyjechała do Kędzierzyna-Koźla, by zmierzyć się z ZAKSĄ w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów.

Ekipa Semeniuka przegrała to spotkanie 1:3 (18:25, 26:24, 19:25, 22:25). Drugie starcie tych zespołów w największym europejskim pucharze zaplanowane jest na 6 kwietnia 2023 roku.

AA, Polsat Sport