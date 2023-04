Orlen Wisła Płock w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Decydowały rzuty karne

Piłkarze ręczni Orlen Wisły zremisowali na wyjeździe z HBC Nantes 25:25 (11:14) w rewanżowym meczu play off Ligi Mistrzów, którego stawką był awans do ćwierćfinału. W gronie ośmiu najlepszych europejskich ekip znalazła się drużyna z Płocka, która była skuteczniejsza w rzutach karnych. "Nafciarze" nie pomylili się ani razu. To historyczny awans płockiej drużyny. Po raz pierwszy w historii dwa zespoły znalazły się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.